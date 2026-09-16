«1.500 ευρώ χωρίς απόδειξη»: Η καταγγελία πελάτισσας για τα «μαύρα» χρήματα στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για αδυνάτισμα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, μετά από πρόταση του κ. Θεοδωρόπουλου

Μιχάλης Παπαδάκος

«1.500 ευρώ χωρίς απόδειξη»: Η καταγγελία πελάτισσας για τα «μαύρα» χρήματα στο ιατρείο στο Κολωνάκι
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για αδυνάτισμα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, μετά από πρόταση του κ. Θεοδωρόπουλου.
  • Κατά τη διαδικασία, της πήραν αίμα, διαχώρισαν το πλάσμα και της το έγχυσαν ξανά, ενώ μέρος του χρησιμοποιήθηκε για ενέσεις στο κεφάλι της για τα μαλλιά.
  • Της προτάθηκε ένεση για αδυνάτισμα χωρίς συνταγή γιατρού και χωρίς επίσημο παραστατικό.
  • Η γυναίκα πλήρωσε αρχικά 200 ευρώ και στη συνέχεια της ζήτησαν 1.600 ευρώ, εκ των οποίων 1.500 ευρώ χωρίς απόδειξη.
  • Η συνοδός της στον χώρο δεν ήταν η σύζυγος του γιατρού, αλλά μια ξανθιά εργαζόμενη του ιατρείου.
Snapshot powered by AI

Τελειωμό δεν έχουν οι καταγγελίες για το ζεύγος των γιατρών που κρίθηκε προφυλακιστέο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι νέες μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αφορούν όσα φέρεται να συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να περιγράφουν τις εμπειρίες τους από το Stem Cell Clinic.

Στην εκπομπή «Live News» μίλησε ακόμη μία γυναίκα, η οποία, όπως ανέφερε, υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σύμφωνα με την ίδια, ήταν ο κ. Θεοδωρόπουλος κι όχι η κυρία Γάκα, που της πρότεινε τη συγκεκριμένη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι θα τη βοηθούσε να αδυνατίσει.

«Μου λέει “για να αδυνατίσεις θα κάνεις βλαστοκύτταρα”. Πήγα την άλλη μέρα, μπήκα σε ένα δωμάτιο και ξάπλωσα. Από το δεξί μου χέρι πήρε αίμα και θα διαχώριζε το πλάσμα από το αίμα. Μου το πήρε, το άφησε περίπου 20-30 λεπτά και μετά μου το ξανάβαλε», περιέγραψε.

Ακολούθως, η καταγγέλλουσα πρόσθεσε ότι, ένα μικρό υπόλοιπο από τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για ενέσεις στο κεφάλι της, με την ίδια να αναφέρει ότι της παρουσιάστηκε ως εφαρμογή για τα μαλλιά.

«Μου λέει η κοπέλα “αυτό μπορώ να στο βάλω στο κεφάλι για τα μαλλιά”. Λέω “βάλ’ το”. Μετά ήρθε ο κύριος αυτός και λέει “τι της βάζεις της κυρίας;”. Του λέει αυτό. Και λέει “εντάξει, ας το κάνουμε δώρο”».

Οι ενέσεις χωρίς συνταγογράφηση και τα «μαύρα»

Η γυναίκα υποστήριξε ακόμη ότι της προτάθηκε και ένεση για αδυνάτισμα, την οποία, όπως είπε, ο γιατρός δεν της συνταγογράφησε ο ίδιος, αλλά την παρέπεμψε σε φαρμακείο.

«Μου είπε “θα πάρεις και τη μία ένεση που είναι για αδυνάτισμα, αλλά εγώ δεν τη γράφω. Θα πάτε κάτω στο φαρμακείο”. Φυσικά, δεν μου έδωσε κανένα χαρτί που να γράφει το όνομά του επάνω».

Αναφερόμενη στο οικονομικό σκέλος, η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι αρχικά κατέβαλε 200 ευρώ για την επίσκεψη και στη συνέχεια της ζητήθηκαν 1.600 ευρώ.

«Μα του λέω, είναι πάρα πολλά. Τότε μου λέει “1.500 χωρίς απόδειξη”. Εγώ πήγα δεύτερη φορά, έδωσα τα λεφτά μου και δεν ξαναπήγα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε ότι η γυναίκα που βρισκόταν μαζί της στον χώρο δεν ήταν, όπως υποστήριξε, η σύζυγος του γιατρού, αλλά μία ξανθιά γυναίκα, την οποία περιέγραψε ως εργαζόμενη στο ιατρείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραγικά νέα στην αναζήτηση του Νόα, του τρίχρονου κωφού αγοριού - Βρέθηκε σορός σε λίμνη

20:35ΕΛΛΑΔΑ

«1.500 ευρώ χωρίς απόδειξη»: Η καταγγελία πελάτισσας για τα «μαύρα» χρήματα της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι

20:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΣΕΛΠΕ: Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Φόδελε – Με δυσκολία η μετακίνηση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έγινε viral - Γιαγιά vs ChatGPT - «Ποιο σούσι βρε χαζοgpt;»

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Έντονες φήμες για την υγεία του Σι Τζινπίνγκ: Υπέστη εγκεφαλικό στη Σύνοδο BRICS - Νοσηλεύεται στην Κίνα

19:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι το σενάριο για τα πρώτα χιόνια στα μεγάλα υψόμετρα - Χάρτες

19:51ΥΓΕΙΑ

Πώς η πρόγνωση του καιρού «προβλέπει» τις καρδιακές ανακοπές 3 μέρες πριν αυξηθούν

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Το πολιτικό τοπίο μετά τη ΔΕΘ - Στο 31% ανεβαίνει η ΝΔ - Οκτακομματική Βουλή

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τραγωδία στις Ελβετικές Άλπεις - Συνετρίβη αεροσκάφος, 3 νεκροί

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 0-2: Επιστροφή στη Λεωφόρο με απίθανο σόου Ουναΐ (vids)

19:40ΕΘΝΙΚΑ

Το υπουργείο Εξωτερικών απαντά στις προκλήσεις Φιντάν - «Οξύμωρο να μιλούν για απειλή με ενεργό casus belli»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή νεογνό λίγο μετά τη γέννησή του

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Απεργία πείνας ξεκίνησε ο Θεοδωρόπουλος, νευρική στο κρατητήριο η Γάκα - Αύριο η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Τον έπιασε με άλλη και την πάτησε με το αυτοκίνητο - Απίστευτο σκηνικό στη μέση του δρόμου

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη ο  «Σκορπιός» για αυτόφωρο αδίκημα

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στο Σκαλάνι με τρεις τραυματίες εν μέσω έντονης βροχόπτωσης

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Εγκρίθηκαν με απλή πλειοψηφία οι προτάσεις της κυβέρνησης – Οι απόντες και τα κρίσιμα άρθρα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Αυξάνονται οι τιμές από και προς τα αεροδρόμια - Στα 20 η χρέωση αναμονής

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι Χούθι καταρρίπτουν το υπερσύχρονο F-15 της Σαουδικής Αραβίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Απεργία πείνας ξεκίνησε ο Θεοδωρόπουλος, νευρική στο κρατητήριο η Γάκα - Αύριο η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ για Θεοδωρόπουλο: «Έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με το... ένα χέρι - Αν ακολουθούσαν το πρωτόκολλο ίσως και να επανερχόταν»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται την Πέμπτη Γάκα - Θεοδωρόπουλος - Εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια

19:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι το σενάριο για τα πρώτα χιόνια στα μεγάλα υψόμετρα - Χάρτες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έγινε viral - Γιαγιά vs ChatGPT - «Ποιο σούσι βρε χαζοgpt;»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή νεογνό λίγο μετά τη γέννησή του

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

17:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες μέρες

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Υπνοθεραπευτής: «Σε μένα έστειλε η γιατρός τη φωτογραφία του Μαζωνάκη, με διαβεβαίωσε ότι ήταν ζωντανός - Τη Δευτέρα πάω στον Ανακριτή»

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Τι πεντανόστιμο να προσθέσετε στο γιαούρτι για καλή λειτουργία στο έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Το πολιτικό τοπίο μετά τη ΔΕΘ - Στο 31% ανεβαίνει η ΝΔ - Οκτακομματική Βουλή

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι Χούθι καταρρίπτουν το υπερσύχρονο F-15 της Σαουδικής Αραβίας - Βίντεο

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο του εγγονού της Αικατερίνης της Ελλάδος - Νεκρός ο 44χρονος τραπεζίτης με «ένοχο» παρελθόν

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Τον έπιασε με άλλη και την πάτησε με το αυτοκίνητο - Απίστευτο σκηνικό στη μέση του δρόμου

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Αυξάνονται οι τιμές από και προς τα αεροδρόμια - Στα 20 η χρέωση αναμονής

13:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Νο40 της μουσικής πλατφόρμας Kworb παγκοσμίως - Σε ποιες χώρες ακούγονται περισσότερο τα τραγούδια του

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνόπολη: Δεν θα μετατραπεί σε αφιέρωμα η συναυλία Μαζωνάκη - Ακυρώνεται οριστικά

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεοδωρόπουλος προς ανακριτή: «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ