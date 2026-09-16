«1.500 ευρώ χωρίς απόδειξη»: Η καταγγελία πελάτισσας για τα «μαύρα» χρήματα στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Snapshot Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για αδυνάτισμα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, μετά από πρόταση του κ. Θεοδωρόπουλου.

Κατά τη διαδικασία, της πήραν αίμα, διαχώρισαν το πλάσμα και της το έγχυσαν ξανά, ενώ μέρος του χρησιμοποιήθηκε για ενέσεις στο κεφάλι της για τα μαλλιά.

Της προτάθηκε ένεση για αδυνάτισμα χωρίς συνταγή γιατρού και χωρίς επίσημο παραστατικό.

Η γυναίκα πλήρωσε αρχικά 200 ευρώ και στη συνέχεια της ζήτησαν 1.600 ευρώ, εκ των οποίων 1.500 ευρώ χωρίς απόδειξη.

Η συνοδός της στον χώρο δεν ήταν η σύζυγος του γιατρού, αλλά μια ξανθιά εργαζόμενη του ιατρείου. Snapshot powered by AI

Τελειωμό δεν έχουν οι καταγγελίες για το ζεύγος των γιατρών που κρίθηκε προφυλακιστέο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι νέες μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αφορούν όσα φέρεται να συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να περιγράφουν τις εμπειρίες τους από το Stem Cell Clinic.

Στην εκπομπή «Live News» μίλησε ακόμη μία γυναίκα, η οποία, όπως ανέφερε, υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σύμφωνα με την ίδια, ήταν ο κ. Θεοδωρόπουλος κι όχι η κυρία Γάκα, που της πρότεινε τη συγκεκριμένη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι θα τη βοηθούσε να αδυνατίσει.

«Μου λέει “για να αδυνατίσεις θα κάνεις βλαστοκύτταρα”. Πήγα την άλλη μέρα, μπήκα σε ένα δωμάτιο και ξάπλωσα. Από το δεξί μου χέρι πήρε αίμα και θα διαχώριζε το πλάσμα από το αίμα. Μου το πήρε, το άφησε περίπου 20-30 λεπτά και μετά μου το ξανάβαλε», περιέγραψε.

Ακολούθως, η καταγγέλλουσα πρόσθεσε ότι, ένα μικρό υπόλοιπο από τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για ενέσεις στο κεφάλι της, με την ίδια να αναφέρει ότι της παρουσιάστηκε ως εφαρμογή για τα μαλλιά.

«Μου λέει η κοπέλα “αυτό μπορώ να στο βάλω στο κεφάλι για τα μαλλιά”. Λέω “βάλ’ το”. Μετά ήρθε ο κύριος αυτός και λέει “τι της βάζεις της κυρίας;”. Του λέει αυτό. Και λέει “εντάξει, ας το κάνουμε δώρο”».

Οι ενέσεις χωρίς συνταγογράφηση και τα «μαύρα»

Η γυναίκα υποστήριξε ακόμη ότι της προτάθηκε και ένεση για αδυνάτισμα, την οποία, όπως είπε, ο γιατρός δεν της συνταγογράφησε ο ίδιος, αλλά την παρέπεμψε σε φαρμακείο.

«Μου είπε “θα πάρεις και τη μία ένεση που είναι για αδυνάτισμα, αλλά εγώ δεν τη γράφω. Θα πάτε κάτω στο φαρμακείο”. Φυσικά, δεν μου έδωσε κανένα χαρτί που να γράφει το όνομά του επάνω».

Αναφερόμενη στο οικονομικό σκέλος, η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι αρχικά κατέβαλε 200 ευρώ για την επίσκεψη και στη συνέχεια της ζητήθηκαν 1.600 ευρώ.

«Μα του λέω, είναι πάρα πολλά. Τότε μου λέει “1.500 χωρίς απόδειξη”. Εγώ πήγα δεύτερη φορά, έδωσα τα λεφτά μου και δεν ξαναπήγα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε ότι η γυναίκα που βρισκόταν μαζί της στον χώρο δεν ήταν, όπως υποστήριξε, η σύζυγος του γιατρού, αλλά μία ξανθιά γυναίκα, την οποία περιέγραψε ως εργαζόμενη στο ιατρείο.

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