Χριστίνα Παππά: «Πριν από 15 χρόνια πήγα στο ίδιο ιατρείο - Ευτυχώς έφυγα και πήγα σε μία κλινική»

«Η πίεσή μου κατέβηκε στο 4» περιέγραψε σε βίντεο του TikTok η ηθοποιός

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χριστίνα Παππά: «Πριν από 15 χρόνια πήγα στο ίδιο ιατρείο - Ευτυχώς έφυγα και πήγα σε μία κλινική»
LIFESTYLE
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  • Η Χριστίνα Παππά επισκέφθηκε πριν από 15 χρόνια το ίδιο ιατρείο όπου είχε πάει και ο Γιώργος Μαζωνάκης για ένα πρόβλημα στο μάτι της.
  • Περιέγραψε αρνητική εντύπωση από το σκοτεινό ιατρείο και την ανάγκη της να μεταβεί σε κλινική, όπου η κατάσταση της υγείας της αντιμετωπίστηκε άμεσα.
  • Την ημέρα της επίσκεψης στην κλινική, η πίεσή της έπεσε στο 4 και χρειάστηκε απινιδωτή για να επανέλθει, με τον γιατρό να δηλώνει ότι ευτυχώς βρισκόταν σε κλινική.
  • Η ηθοποιός τόνισε την ανάγκη προσοχής και έρευνας πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η Χριστίνα Παππά εξέφρασε τη θλίψη της για τον άδικο χαμό του τραγουδιστή, χωρίς να συνδέσει άμεσα το δικό της περιστατικό με την υπόθεσή του.
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Μια προσωπική της εμπειρία από το ίδιο ιατρείο στο οποίο είχε απευθυνθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε η Χριστίνα Παππά, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος δύο γιατρών.

Η ηθοποιός μίλησε για ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, συνέβη πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν χρειάστηκε να επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο για ένα πρόβλημα στο μάτι της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η Χριστίνα Παππά περιέγραψε την εμπειρία της, εξηγώντας πως είχε επισκεφθεί το ιατρείο δύο φορές και πως η εικόνα του χώρου τής είχε προκαλέσει αρνητική εντύπωση.

«Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το γραφείο αυτού του γιατρού, του Ηλία (Θεοδωρόπουλου). Είχα πάει δύο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε», ανέφερε.

«Είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι»

Όπως περιέγραψε, εκείνη την περίοδο ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Κλαούντιο και εργαζόταν στο θέατρο. Είχε εμφανίσει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο, όπως είπε, γινόταν πιο έντονο εξαιτίας του καθημερινού μακιγιάζ που απαιτούσε η δουλειά της.

«Πριν από 15 χρόνια - μπορεί και παραπάνω - ήμουν παντρεμένη ακόμα με τον Κλαούντιο, δούλευα στο θέατρο και είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο με το καθημερινό μακιγιάζ γινόταν πιο έντονο», είπε.

Η μόνη ημέρα που μπορούσε να προχωρήσει στη διαδικασία, σύμφωνα με την ίδια, ήταν η Δευτέρα, καθώς τότε είχε ρεπό.

Η Χριστίνα Παππά συνέχισε περιγράφοντας τι συνέβη την ημέρα που πήγε σε μία άλλη κλινική. Όπως είπε, λίγο πριν φύγει από τον χώρο, η πίεσή της έπεσε σημαντικά και χρειάστηκε άμεση αντιμετώπιση.

«Η μόνη μέρα που μπορούσα να το κάνω ήταν τη Δευτέρα που είχα ρεπό. Ο γιατρός εκείνη τη μέρα ευτυχώς μπορούσε μόνο στην κλινική γιατί την ώρα που ήταν να φύγω, η πίεσή μου κατέβηκε στο 4. Θυμάμαι ότι τους είπα “σβήνω” και με επανέφεραν με απινιδωτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η παρουσία της στην κλινική ήταν καθοριστική, καθώς, όπως υποστήριξε, ο γιατρός τής είπε πως αν το περιστατικό είχε συμβεί εκτός κλινικής, η εξέλιξη θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. «Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς πήγα στην κλινική διότι διαφορετικά θα με χάνανε», ανέφερε.

Με αφορμή την προσωπική της εμπειρία αλλά και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Χριστίνα Παππά μίλησε και για την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής και έρευνας πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη.

«Ίσως λοιπόν να έφυγε αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πόσα πολλά πράγματα πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί», είπε.

Η ίδια, μιλώντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε και στη βαθιά συγκίνηση που έχει προκαλέσει η απώλειά του.

«Λίγο πολύ πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτό του σπουδαίου καλλιτέχνη. Εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας. Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, ξενυχτήσαμε. Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα έφυγε», ανέφερε η Χριστίνα Παππά.

Η ηθοποιός συνέδεσε, έτσι, τη δική της παλαιότερη εμπειρία με όσα έχουν γίνει γνωστά μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, χωρίς να υποστηρίζει ότι το δικό της περιστατικό σχετίζεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

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