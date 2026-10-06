7η Οκτωβρίου: Το Ισραήλ προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στο εξωτερικό

Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό καλούνται να αποφεύγουν μέρη με πολύ κόσμο και να αποφεύγουν να μιλούν εβραϊκά

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

7η Οκτωβρίου: Το Ισραήλ προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στο εξωτερικό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων σε Ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους στο εξωτερικό κατά την τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου.
  • Τρομοκρατικές οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, τη Χαμάς και παγκόσμιες τζιχαντιστικές ομάδες θεωρούν την ημερομηνία σημαντικό ορόσημο για επιθέσεις.
  • Συνιστάται στους Ισραηλινούς να αποφεύγουν ταξίδια σε Ιορδανία, Κατάρ, Σομαλιλάνδη, Αίγυπτο και τη χερσόνησο του Σινά, καθώς και να είναι προσεκτικοί σε πολυσύχναστα μέρη.
  • Οι πολίτες καλούνται να μην μιλούν εβραϊκά σε δημόσιους χώρους, να αποφεύγουν διαδηλώσεις και να μην δημοσιεύουν στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη σχέση τους με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.
  • Το NSC υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των συστάσεων ασφαλείας κατά τις εκδηλώσεις μνήμης και μαζικές συγκεντρώσεις της επετείου.
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Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων κατά Ισραηλινών και Εβραϊκών στόχων στο εξωτερικό στην τρίτη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Η προειδοποίηση εκδόθηκε από το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Το NSC είπε ότι τρομοκρατικές οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, η Χαμάς και παγκόσμιες τζιχαντιστικές ομάδες θεωρούν την ημερομηνία ως σημαντικό ορόσημο και θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις.

Το Συμβούλιο κάλεσε τους Ισραηλινούς να απόσχουν από τα ταξίδια προς την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σομαλιλάνδη και την Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου του Σινά. Επιπλέον, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε χώρους με πολύ κόσμο.

Οι Ισραηλινοί κλήθηκαν επίσης να μην μιλούν εβραϊκά σε πολυσύχναστα μέρη, αν είναι δυνατόν, να αποφεύγουν τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις και να μην δημοσιεύουν πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν την υπηρεσία τους στον Ισραηλινό Στρατό ή στις δυνάμεις ασφαλείας

Το NSC τόνισε την ανάγκη συμμόρφωσης με τις συστάσεις ασφαλείας κατά την περίοδο γύρω από την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης και μαζικές συγκεντρώσεις σε διάφορες χώρες.

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