Κεραυνός σκότωσε 22χρονη Βραζιλιάνα «Βασίλισσα του Ροντέο», σε οικογενειακό γεύμα στον κήπο

Η τραγωδία εξελίχθηκε σε κλάσματα δευτερολέπτων 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Κεραυνός σκότωσε 22χρονη Βραζιλιάνα «Βασίλισσα του Ροντέο», σε οικογενειακό γεύμα στον κήπο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 22χρονη Άνα Μπεατρίς Αραούχο Φερέιρα σκοτώθηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στον κήπο κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος στο Άλμας της Βραζιλίας.
  • Η Άνα, μητέρα ενός 5χρονου και πρόσφατα ανακηρυχθείσα «Βασίλισσα του Ροντέο», μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.
  • Ο αδελφός της περιέγραψε τη στιγμή του τραγικού συμβάντος ως εξαιρετικά γρήγορη, ενώ η ταφή της έγινε στο δημοτικό νεκροταφείο της πόλης.
  • Ο θάνατος της Άνα προστίθεται σε μια σειρά τραγωδιών νεαρών γυναικών που είχαν διακριθεί σε διαγωνισμούς ομορφιάς, όπως η Μις Αυστρία και μια διαγωνιζόμενη του Μις Σύμπαν.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου της 23χρονης Γουάλις Σουσέθ Φουέντες Ακίνο, εξετάζοντας τόσο εγκληματικά όσο και φυσικά αίτια.
Snapshot powered by AI

Φρικτό θάνατο βρήκε μία 22χρονη, όταν την χτύπησε κεραυνός, ενώ ήταν με την ανιψιά της στον κήπο στη διάρκεια οικογενειακού γεύματος, το Σάββατο.

Η Άνα Μπεατρίς Αραούχο Φερέιρα, μητέρα ενός 5χρονου αγοριού και Βασίλισσα του Ροντέο στο Άλμας της Βραζιλίας, βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού της μητέρας της, χτενίζοντας τη μικρή ανιψιά της, όταν ξέσπασε καταιγίδα. Ένας από τους κεραυνούς χτύπησε την άτυχη Άνα, τραυματίζοντάς την σοβαρά,

Αν και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, υπέκυψε λίγο αργότερα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού γεύματος στο Άλμας, και ο αδελφός της, Σέζαρ Αγκούστο, ανέφερε ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Η Άνα, που σπούδαζε για να γίνει φυσιοθεραπεύτρια, είχε πρόσφατα ανακηρυχθεί «Βασίλισσα του Ροντέο» στην Έκθεση ExpoAlmas της πόλης. Ο Σέζαρ είπε ότι ήταν ο «βράχος» της οικογένειας.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε αγρυπνία στο σπίτι της οικογένειας, ενώ η ταφή της έγινε το πρωί της Δευτέρας στο δημοτικό νεκροταφείο.

Ο τραγικός θάνατος της Άνα έρχεται σε συνέχεια ενός άλλου τραγικού θανάτου μιας νεαρής βασίλισσας ομορφιάς.

Η Μις Αυστρία Λουκία Σίσιτς, 22 ετών, απεβίωσε λίγους μόνο μήνες μετά από μια καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Τον Ιούλιο, μια διαγωνιζόμενη στο «Μις Σύμπαν» η 23χρονη Γουάλις Σουσέθ Φουέντες Ακίνο βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατό της, με την αστυνομία – εκείνη την εποχή – να διερευνά τόσο το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας όσο και φυσικά αίτια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρέντι Τζάκσον: Πέθανε ο ερμηνευτής του «Rock Me Tonight» σε ηλικία 70 ετών

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεραυνός σκότωσε 22χρονη Βραζιλιάνα «Βασίλισσα του Ροντέο», σε οικογενειακό γεύμα στον κήπο

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστηριώδεις καταθέσεις 90 δολάρια σε εκατομμύρια Αμερικανούς

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Εικόνες

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατριχιαστική φιγούρα «Rumpelstiltskin tiptoe» που σαρώνει το διαδίκτυο - «Το βλέπω παντού»

20:00ΥΓΕΙΑ

Η βανιλίνη γίνεται μια «γλυκιά» λύση για την επούλωση χρόνιων πληγών

19:53LIFESTYLE

IQ 160: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Ποιοι ηθοποιοί κάνουν γκεστ

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αγρίνιο: Δύο ΙΧ κατέληξαν σε αρδευτικό αύλακα – Στο νοσοκομείο 69χρονος

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εξετάζει απελάσεις Ισραηλινών διπλωματών αν κλείσει το προξενείο στην Ιερουσαλήμ

19:33LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη - Πέθανε ο πατέρας της

19:32ΚΟΣΜΟΣ

7η Οκτωβρίου: Το Ισραήλ προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στο εξωτερικό

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις - Φωτιά σε οδόφραγμα στο Παρίσι

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Υπέροχη «χορογραφία» δελφινιών στον αέρα 

19:01ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις με 15 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου

18:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Αυτό είναι το νέο Γενικό Συμβούλιο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική σκηνή: Η στιγμή που καταρρέει κερκίδα γεμάτη με μαθητές σε γήπεδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

18:07LIFESTYLE

Καρβέλας εναντίον Βίσση: «Αισθάνθηκα συντριβή» - Γιατί δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά για τις €300.000, τι καταγγέλλει σαν απρέπεια

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μισθοφόροι εκπαιδεύονται στα drones

18:30ΕΛΛΑΔΑ

 Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι ισχύει για το Μετρό - Απαγόρευση συγκεντρώσεων

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα - Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Εικόνες

17:07ΕΥ ΖΗΝ

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

19:33LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη - Πέθανε ο πατέρας της

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ