Κεραυνός σκότωσε 22χρονη Βραζιλιάνα «Βασίλισσα του Ροντέο», σε οικογενειακό γεύμα στον κήπο

Snapshot Η 22χρονη Άνα Μπεατρίς Αραούχο Φερέιρα σκοτώθηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στον κήπο κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος στο Άλμας της Βραζιλίας.

Η Άνα, μητέρα ενός 5χρονου και πρόσφατα ανακηρυχθείσα «Βασίλισσα του Ροντέο», μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο αδελφός της περιέγραψε τη στιγμή του τραγικού συμβάντος ως εξαιρετικά γρήγορη, ενώ η ταφή της έγινε στο δημοτικό νεκροταφείο της πόλης.

Ο θάνατος της Άνα προστίθεται σε μια σειρά τραγωδιών νεαρών γυναικών που είχαν διακριθεί σε διαγωνισμούς ομορφιάς, όπως η Μις Αυστρία και μια διαγωνιζόμενη του Μις Σύμπαν.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου της 23χρονης Γουάλις Σουσέθ Φουέντες Ακίνο, εξετάζοντας τόσο εγκληματικά όσο και φυσικά αίτια. Snapshot powered by AI

Φρικτό θάνατο βρήκε μία 22χρονη, όταν την χτύπησε κεραυνός, ενώ ήταν με την ανιψιά της στον κήπο στη διάρκεια οικογενειακού γεύματος, το Σάββατο.

Η Άνα Μπεατρίς Αραούχο Φερέιρα, μητέρα ενός 5χρονου αγοριού και Βασίλισσα του Ροντέο στο Άλμας της Βραζιλίας, βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού της μητέρας της, χτενίζοντας τη μικρή ανιψιά της, όταν ξέσπασε καταιγίδα. Ένας από τους κεραυνούς χτύπησε την άτυχη Άνα, τραυματίζοντάς την σοβαρά,

Ana Beatriz Araújo fue elegida como la Reina del Rodeo del municipio de Almas en Tocantins, Brasil. Fue impactada por un fuerte rayo https://t.co/eiJlLU5YDT — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 5, 2026

Αν και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, υπέκυψε λίγο αργότερα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού γεύματος στο Άλμας, και ο αδελφός της, Σέζαρ Αγκούστο, ανέφερε ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Η Άνα, που σπούδαζε για να γίνει φυσιοθεραπεύτρια, είχε πρόσφατα ανακηρυχθεί «Βασίλισσα του Ροντέο» στην Έκθεση ExpoAlmas της πόλης. Ο Σέζαρ είπε ότι ήταν ο «βράχος» της οικογένειας.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε αγρυπνία στο σπίτι της οικογένειας, ενώ η ταφή της έγινε το πρωί της Δευτέρας στο δημοτικό νεκροταφείο.

Ο τραγικός θάνατος της Άνα έρχεται σε συνέχεια ενός άλλου τραγικού θανάτου μιας νεαρής βασίλισσας ομορφιάς.

Η Μις Αυστρία Λουκία Σίσιτς, 22 ετών, απεβίωσε λίγους μόνο μήνες μετά από μια καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Τον Ιούλιο, μια διαγωνιζόμενη στο «Μις Σύμπαν» η 23χρονη Γουάλις Σουσέθ Φουέντες Ακίνο βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατό της, με την αστυνομία – εκείνη την εποχή – να διερευνά τόσο το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας όσο και φυσικά αίτια.