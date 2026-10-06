ΗΠΑ: Μυστηριώδεις καταθέσεις 90 δολάρια σε εκατομμύρια Αμερικανούς

Γιατί πολλοί Αμερικανοί έλαβαν 90 δολάρια από την αμερικανική Κοινωνική Ασφάλιση, και γιατί 40 εκατ. ηλικιωμένοι έμειναν εκτός

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ΗΠΑ: Μυστηριώδεις καταθέσεις 90 δολάρια σε εκατομμύρια Αμερικανούς
ΚΟΣΜΟΣ
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Εκατομμύρια ηλικιωμένοι λαμβάνουν αυτή την εβδομάδα καταθέσεις ύψους 90 δολαρίων από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης των ΗΠΑ, με ορισμένους να αναρωτιούνται από πού προέρχονται τα χρήματα. Οι πληρωμές συνδέονται με την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα χορηγήσει το ποσό σε περίπου 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους του Medicare, προκειμένου να μειώσει το κόστος της υγειονομικής τους περίθαλψης.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει τα χρήματα σε ορισμένους ασφαλισμένους του προγράμματος, το οποίο καλύπτει επισκέψεις σε γιατρούς, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και προληπτικές εξετάσεις. Δικαιούχοι είναι περίπου το ένα τρίτο των 62,9 εκατομμυρίων ασφαλισμένων, ενώ περίπου 40 εκατ. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι πληρωμές χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Βελτίωσης του Medicare, το οποίο συστάθηκε από το Κογκρέσο για τη βελτίωση και τη στήριξη του αρχικού προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης, που λειτουργεί με αμοιβή ανά παρεχόμενη υπηρεσία. Σύμφωνα με ειδικούς, τα 90 δολάρια, αν και βοηθούν, δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι του Medicare.

Τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά περισσότερα από 200 δολάρια σε ετήσια βάση το 2026 και προβλέπεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 80 δολάρια το 2027, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση των διαχειριστών του Medicare.

Αμερικανοί όλων των ηλικιών αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο συγκαταλέγουν στις σημαντικότερες οικονομικές τους ανησυχίες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας πολιτικής υγείας KFF.

Ποιοι δικαιούνται τα 90 δολάρια;

Δικαιούχοι της εφάπαξ πληρωμής είναι ηλικιωμένοι που είναι ασφαλισμένοι του παραδοσιακού Medicare και οι οποίοι ούτε καταβάλλουν προσαυξημένα ασφάλιστρα βάσει εισοδήματος ούτε λαμβάνουν βοήθεια από το Medicaid για την πληρωμή των ασφαλίστρων τους. Όσοι είναι ενταγμένοι στο Medicare Advantage δεν δικαιούνται την πληρωμή.

Οι δικαιούχοι ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ασφαλισμένων, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS).

«Όσοι καταβάλλουν προσαυξημένα ασφάλιστρα βάσει εισοδήματος έχουν ήδη υψηλότερα εισοδήματα. Επομένως, το σκεπτικό είναι ότι ενδέχεται να μπορούν να απορροφήσουν ευκολότερα το αυξημένο κόστος και ότι δεν θα ωφελούνταν από την πληρωμή των 90 δολαρίων όσο άνθρωποι με χαμηλότερα εισοδήματα», δήλωσε στο CBS News η Juliette Cubanski, αντιπρόεδρος και διευθύντρια του Προγράμματος Πολιτικής για το Medicare στο KFF.

Το Medicare Advantage διαφέρει από το παραδοσιακό Medicare, γεγονός που πιθανότατα εξηγεί γιατί οι ασφαλισμένοι του δεν δικαιούνται την πληρωμή, πρόσθεσε.

Η αρμόδια υπηρεσία ανέφερε ότι η πρωτοβουλία βελτιώνει το Medicare και καθιστά την κάλυψη οικονομικά πιο προσιτή, επιστρέφοντας «τα χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη εκεί όπου ανήκουν στα χέρια των δικαιούχων του Medicare».

Πώς θα καταβληθούν τα χρήματα;

Οι περισσότεροι δικαιούχοι θα λάβουν την επιστροφή των 90 δολαρίων μέσω απευθείας κατάθεσης από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης στις 8 Οκτωβρίου ή κοντά σε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο των CMS. Ορισμένοι ηλικιωμένοι ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι την Τρίτη είχαν ήδη λάβει τα χρήματα ή έβλεπαν την κατάθεση σε εκκρεμότητα.

Ορισμένοι δικαιούχοι θα λάβουν αργότερα μέσα στον Οκτώβριο έντυπη επιταγή ύψους 90 δολαρίων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Η επιταγή θα περιλαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα: «Πληρωμή από το Ταμείο Βελτίωσης του Medicare· καταβολή 90 δολαρίων για την αντιστάθμιση του ασφαλίστρου Οκτωβρίου».

Ορισμένοι εκπρόσωποι οργανώσεων υποστήριξης των δικαιούχων επισημαίνουν ότι οι έντυπες επιταγές ενδέχεται να περάσουν απαρατήρητες από ηλικιωμένους, ιδίως λόγω του μεγάλου όγκου αλληλογραφίας που πολλοί λαμβάνουν από ασφαλιστικές εταιρείες κατά την περίοδο εγγραφών και αλλαγής προγράμματος.

Γιατί μένουν εκτός 40 εκατομμύρια άνθρωποι;

Περίπου 40 εκατομμύρια ασφαλισμένοι του Medicare δεν δικαιούνται την πληρωμή των 90 δολαρίων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Ηλικιωμένοι που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα Medicare Advantage.

Όσοι καταβάλλουν προσαυξημένα ασφάλιστρα βάσει εισοδήματος.

Άτομα που δεν διαμένουν στις ΗΠΑ.

Δικαιούχοι που λαμβάνουν βοήθεια για την πληρωμή των ασφαλίστρων τους.

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