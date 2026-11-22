Snapshot Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 30,2% και 122 έδρες, χωρίς να φθάνει στην αυτοδυναμία.

Η ΕΛ.Α.Σ. και το ΠΑΣΟΚ ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση με 15,3% και 12,9% αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας 47 και 39 έδρες.

Τα μικρότερα κόμματα παρουσιάζουν κατακερματισμό με αρκετά κάτω από το όριο του 3%, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%.

Το 51% εγκρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ενώ το 63% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για το 52% των πολιτών, με τη διαφθορά και την έλλειψη διαφάνειας στη δεύτερη θέση με 24%. Snapshot powered by AI

Χωρίς σημαντικές αλλαγές παραμένει το πολιτικό τοπίο τον Νοέμβριο παρά την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis για τον Ελεύθερο Τύπο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 19 Νοεμβρίου 2026, σε πανελλαδικό δείγμα 1.000 ψηφοφόρων άνω των 17 ετών.

Προβάδισμα 14,9 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα, όμως βρίσκεται σε απόσταση από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Την ίδια στιγμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να φθάσουν σε σημείο να «απειλήσουν» την πρωτοκαθεδρία της ΝΔ.

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, με απλή αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,2%, καταγράφοντας σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στο 15,3%.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,9%, σε απόσταση 2,4 μονάδων από τη δεύτερη θέση. Η Ελληνική Λύση καταγράφει 7%, το ΚΚΕ 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 4,5%. Πάνω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης βρίσκονται επίσης η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,5% και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%.

Αντίθετα, κάτω από το όριο του 3% εμφανίζονται το ΜέΡΑ25 με 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5% και η Νίκη με 2,3%.

Αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,8%, η ΕΛ.Α.Σ. 12,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 5,8%, το ΚΚΕ 5,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 2,9%, η Συμμαχία Ελλήνων 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νίκη1,9%.

Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης, η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζει ισχυρότερη παρουσία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, συγκεντρώνοντας 28% έναντι 24% του ΠΑΣΟΚ.

Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ προηγείται μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στο Κέντρο, με 18% έναντι 10%.

Η εκτίμηση εδρών και το όριο της αυτοδυναμίας

Με βάση την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 122 έδρες, η ΕΛ.Α.Σ. 47 και το ΠΑΣΟΚ 39. Η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ εμφανίζονται με 21 έδρες το καθένα, η Πλεύση Ελευθερίας με 15, η Φωνή Λογικής με 14, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11 και η Συμμαχία Ελλήνων με 10.

Ηλεκτρική διασύνδεση: Το 51% εγκρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Ξεχωριστή θέση στην έρευνα καταλαμβάνει το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με αφορμή την έρευνα του γαλλικού ερευνητικού πλοιού Abeill Marengo.

Στο ερώτημα για την κυβερνητική διαχείριση της υπόθεσης, το 51% αξιολογεί θετικά τους χειρισμούς της Αθήνας, έναντι 38% που εκφράζει αρνητική γνώμη. Ειδικότερα, το 29% χαρακτηρίζει τους χειρισμούς σωστούς και το 22% μάλλον σωστούς. Αντίθετα, το 18% τους θεωρεί μάλλον λανθασμένους και το 20% λανθασμένους, ενώ το 11% δεν εκφράζει άποψη.

Ακρίβεια: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το 52%

Παρά τη θετική αξιολόγηση των κυβερνητικών χειρισμών στο ζήτημα του καλωδίου, η εικόνα για τη συνολική πορεία της χώρας παραμένει αρνητική. Το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, ενώ το 32% εκτιμά ότι βρίσκεται στη σωστή.

Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να αποτελούν το κυρίαρχο πρόβλημα, με ποσοστό 52%. Στη δεύτερη θέση των προβλημάτων βρίσκεται η διαφθορά και η έλλειψη διαφάνειας με 24%.

Ακολουθούν οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας, καθώς και η Υγεία, με 23% αντίστοιχα, ενώ η Παιδεία συγκεντρώνει 19%.

Το Δημογραφικό καταγράφεται στο 12%, ενώ τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ελληνοτουρκικών σχέσεων βρίσκονται στο 10%.

Ο παράγοντας Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Το 4% δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε, ενώ το 18% απαντά ότι ενδεχομένως θα το επέλεγε. Αντίθετα, το 74% αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

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