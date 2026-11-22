Έντονη οσμή αερίου παρατηρήθηκε το πρωί της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, σε κατάστημα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Για τον λόγο αυτό οι αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ξάνθου, από το ύψος της οδού Σπευσίππου.

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