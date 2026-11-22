Κολωνάκι: Έντονη οσμή αερίου - Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ξάνθου
Η διακοπή αφορά το τμήμα της οδού Ξανθού από το ύψος της οδού Σπευσίππου
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Έντονη οσμή αερίου παρατηρήθηκε το πρωί της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, σε κατάστημα στην περιοχή του Κολωνακίου.
Για τον λόγο αυτό οι αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ξάνθου, από το ύψος της οδού Σπευσίππου.
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