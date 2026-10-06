Η ανατριχιαστική φιγούρα «Rumpelstiltskin tiptoe» που σαρώνει το διαδίκτυο - «Το βλέπω παντού»

Η κεντρική ιδέα του βίντεο φαίνεται να βασίζεται στο παραμύθι των Αδελφών Γκριμ «Ρουμπελστίλτσκιν»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η ανατριχιαστική φιγούρα «Rumpelstiltskin tiptoe» που σαρώνει το διαδίκτυο - «Το βλέπω παντού»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Μία ανατριχιαστική φιγούρα, που βασίζεται στο παραμύθι των Αδελφών Γκριμ «Ρουμπελστίλτσκιν», έχει γίνει viral στο διαδίκτυο προκαλώντας απορίες και ανησυχία στους χρήστες.
  • Το βίντεο δείχνει έναν χαρακτήρα που μοιάζει με ξωτικό να μετατρέπει άχυρο σε χρυσά νομίσματα και να μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα, προκαλώντας φόβο στη νεαρή γυναίκα.
  • Η φιγούρα και το βίντεο δημιουργήθηκαν με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με αισθητική που μιμείται τα παραδοσιακά ειδικά εφέ ταινιών της δεκαετίας του 1980.
  • Το βίντεο πρωτοεμφανίστηκε σε λογαριασμό Instagram με το όνομα stroinaya, ο οποίος κοινοποιεί και άλλα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης βασισμένα σε παραμύθια.
  • Το viral βίντεο έχει εξελιχθεί σε meme με την ονομασία «Rumpelstiltskin Tiptoe» και δεν σχετίζεται με την ταινία «Ρουμπελστίλτσκιν» του 1987.
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Μία «σκοτεινή» έως ανατριχιαστική φιγούρα έχει κατακλύσει το διαδίκτυο και έχει προκαλέσει απορίες στους χρήστες, κάνοντας όλους να αναρωτιούνται ποιος είναι και γιατί υπάρχει παντού.

Στο βίντεο εμφανίζεται μια νεαρή γυναίκα σε ένα χώρο που μοιάζει με στάβλο, περιτριγυρισμένη από άχυρο, ενώ ένας χαρακτήρας που μοιάζει με ξωτικό την πλησιάζει και εκείνη ουρλιάζει. Στη συνέχεια, το ξωτικό χορεύει γύρω της, πριν μετατρέψει όλο το άχυρο στο δωμάτιο σε χρυσά νομίσματα, κάνοντας τη γυναίκα ευτυχισμένη.

Έπειτα, η γυναίκα τον φιλάει και εκείνος μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο πρίγκιπα.

Η ιδέα φαίνεται να βασίζεται στο παραμύθι των Αδελφών Γκριμ «Ρουμπελστίλτσκιν», όπου ο ομώνυμος χαρακτήρας μετατρέπει το άχυρο στον στάβλο σε χρυσό για να σώσει τη ζωή της γυναίκας, της οποίας ο πατέρας είχε καυχηθεί ότι μπορεί να μετατρέψει το άχυρο σε χρυσό.

Στη συνέχεια, πρέπει να μαντέψει το όνομα του Ρουμπελστίλτσκιν για να γλιτώσει από την υποχρέωση να του δώσει το πρώτο της παιδί ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του, κάτι που καταφέρνει, προκαλώντας την οργή του.

Κάποιοι είχαν υποθέσει ότι το απόσπασμα προέρχεται από την ταινία «Ρουμπελστίλτσκιν», η οποία κυκλοφόρησε το 1987, αλλά αυτό δεν ισχύει.

Κάποιος έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Το βλέπω κυριολεκτικά ΠΑΝΤΟΥ, και κάθε φορά με διαπερνά ένα ρίγος. Δεν έχω ιδέα τι έχει αυτό το ανατριχιαστικό πλασματάκι, αλλά κάτι σε αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό».

Το βίντεο είναι στην πραγματικότητα δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη, αντλώντας στοιχεία από ταινίες φαντασίας της δεκαετίας του 1980.

Έχει μάλιστα αναπαράγει την αισθητική των παραδοσιακών εφέ που χρησιμοποιούνταν πριν την εποχή του CGI σε τέτοιου είδους ταινίες, στον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα πόδια του χαρακτήρα.

Ένας λογαριασμός στο Instagram με το όνομα stroinaya φαίνεται να είναι το μέρος όπου το βίντεο κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά, και περιλαμβάνει και άλλα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και φαίνεται να παραπέμπουν σε παραμύθια όπως «Ο Πρίγκιπας-Βάτραχος» και «Η Ραπουνζέλ».

Δεν είναι καθόλου η πρώτη φορά που η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο, καθώς το μοτίβο της «σκοτεινής φαντασίας» είχε ήδη γίνει viral στο παρελθόν με βίντεο που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και μιμούνταν τα αποτελέσματα μια κοπιαστικής δουλειάς για τα εφέ αυτών των ταινιών.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, απλά εισήχθη μια εντολή και δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο για να γίνει viral, καθώς και να εξελιχθεί σε ένα meme που ονομάζεται «Rumpelstiltskin Tiptoe», συνοδευόμενο από τη μουσική TiP TOE WiNG iN MY JAWWDINZ από τον Riff Raff καθώς χορεύει ο ΑΙ καλικάντζαρος.

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