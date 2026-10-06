Φρέντι Τζάκσον: Πέθανε ο ερμηνευτής του «Rock Me Tonight» σε ηλικία 70 ετών

Snapshot Ο Φρέντι Τζάκσον, γνωστός για το hit «Rock Me Tonight», πέθανε σε ηλικία 70 ετών λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε το θάνατο μέσω Instagram χωρίς να αποκαλύψει την αιτία θανάτου.

Η μουσική του καριέρα απογειώθηκε τη δεκαετία του 1980 με επιτυχίες που κατέκτησαν τις κορυφές των charts.

Συνέχισε να δίνει συναυλίες μέχρι τον θάνατό του και κυκλοφόρησε πρόσφατα το άλμπουμ «My First Love» τον Μάιο του 2023.

Η οικογένεια ζήτησε προσευχές και ανακοίνωσε ότι θα δοθούν λεπτομέρειες για την τιμή της κληρονομιάς του τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Ο θρυλικός τραγουδιστής R&B, Φρέντι Τζάκσον απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών, τρεις ημέρες μετά τα γενέθλιά του.

Ο τραγουδιστής, γνωστός για το hit του «Rock Me Tonight (For Old Times Sake)», απεβίωσε τη Δευτέρα, με την οικογένειά του να ανακοινώνει τα θλιβερά νέα στο Instagram του την Τρίτη.

🕊️ R&B singer Freddie Jackson has died at 70. https://t.co/nE7hIcJYWP https://t.co/BOmZkP1BIU — TMZ (@TMZ) October 6, 2026

«Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά σας ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Φρέντι Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ», ανέφερε η ανάρτηση, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία του εμβληματικού τραγουδιστή.

«Ο Φρέντι ήταν κάτι περισσότερο από μια θρυλική φωνή. Ήταν μια ευγενική, γενναιόδωρη ψυχή που αγαπούσε τους θαυμαστές του, την οικογένειά του, τους φίλους του και τη μουσική του με όλη του την καρδιά. Για δεκαετίες μας χάρισε τα τραγούδια που έγιναν το μουσικό υπόβαθρο των ερωτικών μας ιστοριών, των γιορτών μας και των πιο πολύτιμων αναμνήσεών μας. Αυτό το δώρο θα ζει για πάντα», συνέχιζε η λεζάντα.

Σε όλους όσοι τραγούδησαν μαζί του, χόρεψαν ή ένιωσαν κάτι όταν ο Φρέντι ανέβαινε στη σκηνή: σας ευχαριστούμε. Ήσασταν οικογένειά του, και κουβαλούσε πάντα μαζί του την αγάπη σας. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε την οικογένειά του, τους φίλους του και τους αγαπημένους του στις προσευχές σας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα τιμηθεί η κληρονομιά του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.»

Η οικογένεια ολοκλήρωσε την ανάρτηση γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Φρέντι. Η κληρονομιά σου και η φωνή σου θα ζουν για πάντα». Δεν αποκάλυψαν την αιτία θανάτου του καλλιτέχνη.

Η μουσική καριέρα του Φρέντι απογειώθηκε τη δεκαετία του 1980, με τις επιτυχίες του που κατέκτησαν τις κορυφές των charts, όπως τα «You Are My Lady», «Have You Ever Loved Somebody» και «Jam Tonight».

Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη καλλιτέχνης συνέχισε να δίνει συναυλίες μέχρι τον θάνατό του, ερμηνεύοντας τις παλιές του επιτυχίες και τραγούδια από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, «My First Love», που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2023.