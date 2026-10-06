Φρέντι Τζάκσον: Πέθανε ο ερμηνευτής του «Rock Me Tonight» σε ηλικία 70 ετών

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο instagram

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Φρέντι Τζάκσον: Πέθανε ο ερμηνευτής του «Rock Me Tonight» σε ηλικία 70 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Φρέντι Τζάκσον, γνωστός για το hit «Rock Me Tonight», πέθανε σε ηλικία 70 ετών λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του.
  • Η οικογένειά του ανακοίνωσε το θάνατο μέσω Instagram χωρίς να αποκαλύψει την αιτία θανάτου.
  • Η μουσική του καριέρα απογειώθηκε τη δεκαετία του 1980 με επιτυχίες που κατέκτησαν τις κορυφές των charts.
  • Συνέχισε να δίνει συναυλίες μέχρι τον θάνατό του και κυκλοφόρησε πρόσφατα το άλμπουμ «My First Love» τον Μάιο του 2023.
  • Η οικογένεια ζήτησε προσευχές και ανακοίνωσε ότι θα δοθούν λεπτομέρειες για την τιμή της κληρονομιάς του τις επόμενες ημέρες.
Snapshot powered by AI

Ο θρυλικός τραγουδιστής R&B, Φρέντι Τζάκσον απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών, τρεις ημέρες μετά τα γενέθλιά του.

Ο τραγουδιστής, γνωστός για το hit του «Rock Me Tonight (For Old Times Sake)», απεβίωσε τη Δευτέρα, με την οικογένειά του να ανακοινώνει τα θλιβερά νέα στο Instagram του την Τρίτη.

«Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά σας ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Φρέντι Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ», ανέφερε η ανάρτηση, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία του εμβληματικού τραγουδιστή.

«Ο Φρέντι ήταν κάτι περισσότερο από μια θρυλική φωνή. Ήταν μια ευγενική, γενναιόδωρη ψυχή που αγαπούσε τους θαυμαστές του, την οικογένειά του, τους φίλους του και τη μουσική του με όλη του την καρδιά. Για δεκαετίες μας χάρισε τα τραγούδια που έγιναν το μουσικό υπόβαθρο των ερωτικών μας ιστοριών, των γιορτών μας και των πιο πολύτιμων αναμνήσεών μας. Αυτό το δώρο θα ζει για πάντα», συνέχιζε η λεζάντα.

Σε όλους όσοι τραγούδησαν μαζί του, χόρεψαν ή ένιωσαν κάτι όταν ο Φρέντι ανέβαινε στη σκηνή: σας ευχαριστούμε. Ήσασταν οικογένειά του, και κουβαλούσε πάντα μαζί του την αγάπη σας. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε την οικογένειά του, τους φίλους του και τους αγαπημένους του στις προσευχές σας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα τιμηθεί η κληρονομιά του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.»

Η οικογένεια ολοκλήρωσε την ανάρτηση γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Φρέντι. Η κληρονομιά σου και η φωνή σου θα ζουν για πάντα». Δεν αποκάλυψαν την αιτία θανάτου του καλλιτέχνη.

Η μουσική καριέρα του Φρέντι απογειώθηκε τη δεκαετία του 1980, με τις επιτυχίες του που κατέκτησαν τις κορυφές των charts, όπως τα «You Are My Lady», «Have You Ever Loved Somebody» και «Jam Tonight».

Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη καλλιτέχνης συνέχισε να δίνει συναυλίες μέχρι τον θάνατό του, ερμηνεύοντας τις παλιές του επιτυχίες και τραγούδια από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, «My First Love», που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2023.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρέντι Τζάκσον: Πέθανε ο ερμηνευτής του «Rock Me Tonight» σε ηλικία 70 ετών

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεραυνός σκότωσε 22χρονη Βραζιλιάνα «Βασίλισσα του Ροντέο», σε οικογενειακό γεύμα στον κήπο

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστηριώδεις καταθέσεις 90 δολάρια σε εκατομμύρια Αμερικανούς

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Εικόνες

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατριχιαστική φιγούρα «Rumpelstiltskin tiptoe» που σαρώνει το διαδίκτυο - «Το βλέπω παντού»

20:00ΥΓΕΙΑ

Η βανιλίνη γίνεται μια «γλυκιά» λύση για την επούλωση χρόνιων πληγών

19:53LIFESTYLE

IQ 160: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Ποιοι ηθοποιοί κάνουν γκεστ

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αγρίνιο: Δύο ΙΧ κατέληξαν σε αρδευτικό αύλακα – Στο νοσοκομείο 69χρονος

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εξετάζει απελάσεις Ισραηλινών διπλωματών αν κλείσει το προξενείο στην Ιερουσαλήμ

19:33LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη - Πέθανε ο πατέρας της

19:32ΚΟΣΜΟΣ

7η Οκτωβρίου: Το Ισραήλ προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στο εξωτερικό

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις - Φωτιά σε οδόφραγμα στο Παρίσι

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Υπέροχη «χορογραφία» δελφινιών στον αέρα 

19:01ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις με 15 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου

18:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Αυτό είναι το νέο Γενικό Συμβούλιο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική σκηνή: Η στιγμή που καταρρέει κερκίδα γεμάτη με μαθητές σε γήπεδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

18:07LIFESTYLE

Καρβέλας εναντίον Βίσση: «Αισθάνθηκα συντριβή» - Γιατί δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά για τις €300.000, τι καταγγέλλει σαν απρέπεια

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μισθοφόροι εκπαιδεύονται στα drones

18:30ΕΛΛΑΔΑ

 Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι ισχύει για το Μετρό - Απαγόρευση συγκεντρώσεων

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα - Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Εικόνες

17:07ΕΥ ΖΗΝ

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

19:33LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη - Πέθανε ο πατέρας της

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ