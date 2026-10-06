IQ 160: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Ποιοι ηθοποιοί κάνουν γκεστ

Η σειρά του STAR επιστρέφει με εκπλήξεις και ανατροπές!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

IQ 160: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Ποιοι ηθοποιοί κάνουν γκεστ
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  • Η σειρά «IQ 160» επιστρέφει για τον τέταρτο κύκλο την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 22:10 στο STAR.
  • Η Πηνελόπη Μουρίκη και ο Αργύρης Καλατζής συνεχίζουν τις περιπέτειες τους, ενώ η ανατροφή του γιου τους Μιχαλάκη είναι απαιτητική.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει δολοφονία του γιου ενός Πολωνού διευθυντή σούπερ μάρκετ και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ψευδή παρουσίαση οικογένειας.
  • Ο αληθινός πατέρας του παιδιού είναι ένας άφραγκος επίδοξος ληστής που πιάνει ομήρους στο σούπερ μάρκετ απαιτώντας να βρεθεί το παιδί του.
  • Στην σειρά θα εμφανιστούν ως γκεστ οι Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ελευθερία Κοντογεώργη, Ελένη Κουλογιάννη, Ειρήνη Βακάκη και Ευάγγελος Τσαρκοβίστας.
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Με τέταρτο κύκλο επεισοδίων επιστρέφει η σειρά του STAR «IQ 160», την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 22.10. Η Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) και ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) αναλαμβάνουν ξανά δράση και οι περιπέτειές τους θα φέρουν σίγουρα γέλιο.

Μετά τη γέννηση του γιου τους, η ζωή της Πηνελόπης και του Αργύρη έχει αλλάξει πολύ. Μένουν πλέον όλοι μαζί στο διαμέρισμα του Αργύρη, αλλά η ανατροφή του Μιχαλάκη αποδεικνύεται πολύ απαιτητική. Στο μεταξύ, ο γιος ενός Πολωνού διευθυντή σούπερ μάρκετ βρίσκεται δολοφονημένος στο σπίτι του και το μωρό του είναι αφημένο στο αυτοκίνητό του. Η γυναίκα του και μητέρα του παιδιού υπάρχει μόνο σε φωτογραφίες και τελικά αποδεικνύεται ότι το θύμα έχει χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να παρουσιάσει μια όμορφη οικογένεια και να δώσει χαρά στην άρρωστη μητέρα του.

Η Πηνελόπη θα βοηθήσει να ανακαλύψουν τον αληθινό πατέρα, έναν άφραγκο επίδοξο ληστή, ο οποίος, στην απελπισία του, πείστηκε να «δανείσει» το μωρό του στο θύμα για μερικές μέρες. Όταν ο Πολωνός εξαφανίζεται, αυτός πανικοβάλλεται και πιάνει ομήρους όσους βρίσκονται μέσα στο σούπερ μάρκετ, αναμεσά τους και την Πηνελόπη με τον Αργύρη. Απαιτεί να του βρουν το παιδί του και, καθώς είναι οπλισμένος και ταραγμένος, η ζωή όλων διατρέχει μεγάλο κίνδυνο!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εδώ. Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ελευθερία Κοντογεώργη, Ελένη Κουλογιάννη, Ειρήνη Βακάκη, Ευάγγελος Τσαρκοβίστας, θα κάνουν γκεστ.

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