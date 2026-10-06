Ξανά στα δικαστήρια Σακίρα και Πικέ για την επιμέλεια των παιδιών - Το νέο αίτημα της τραγουδίστριας

Snapshot Η Σακίρα ζητά να ταξιδεύει ο Ζεράρ Πικέ στο Μαϊάμι στις σύντομες σχολικές διακοπές για να μειωθούν τα υπερατλαντικά ταξίδια των παιδιών.

Στόχος είναι να μοιράζεται πιο ισότιμα το βάρος των ταξιδιών μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης, ώστε να προστατεύεται η ευημερία των παιδιών.

Το αίτημα δεν περιορίζει τον χρόνο που περνούν τα παιδιά με τον Πικέ, αλλά αλλάζει την πρακτική πλευρά της συμφωνίας επιμέλειας.

Η Σακίρα είχε μετακομίσει στο Μαϊάμι με τους γιους τους το 2023, ενώ ο Πικέ παρέμεινε στην Ισπανία, προκαλώντας ανάγκη προσαρμογής της συμφωνίας.

Η προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών παραμένει προτεραιότητα για τη Σακίρα κατά τη δικαστική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με μια δικαστική διαδικασία που αφορά τους δύο γιους τους, Μίλαν και Σάσα, με την Κολομβιανή σταρ να ζητά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ταξιδεύουν ανάμεσα στο Μαϊάμι και τη Βαρκελώνη για να περνούν χρόνο με τον πατέρα τους.

Το πρώην ζευγάρι εμφανίστηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 στο Δικαστικό Μέγαρο της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο της διαδικασίας που αφορά τη συμφωνία επικοινωνίας με τους γιους τους, ηλικίας πλέον 13 και 11 ετών.

Η Σακίρα και ο Πικέ είχαν καταλήξει σε συμφωνία για την επιμέλεια μετά τον χωρισμό τους το 2022, ωστόσο η τραγουδίστρια ζητά τώρα τροποποίηση σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο: στα υπερατλαντικά ταξίδια που πραγματοποιούν τα παιδιά.

Ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα / AP

Τι ζητά η Σακίρα από τον δικαστή

Σύμφωνα με δήλωση των εκπροσώπων της που μεταδόθηκε από ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η Σακίρα δεν επιδιώκει να περιορίσει τον χρόνο που περνούν ο Μίλαν και ο Σάσα με τον πατέρα τους.

Αυτό που ζητά είναι το βάρος των ταξιδιών ανάμεσα στο Μαϊάμι και τη Βαρκελώνη να μοιράζεται πιο ισότιμα και να μην επωμίζονται κυρίως τα παιδιά τη μεγάλη απόσταση.

«Στόχος είναι η προσπάθεια του ταξιδιού μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης να μη βαραίνει αποκλειστικά εκείνα», ανέφεραν οι εκπρόσωποί της.

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκονται κυρίως οι σύντομες σχολικές διακοπές. Η Σακίρα ζητά, σε αυτές τις περιπτώσεις, να ταξιδεύει ο Πικέ στο Μαϊάμι προκειμένου να συναντά τους γιους του, αντί να υποχρεώνονται ο Μίλαν και ο Σάσα να πραγματοποιούν ένα πολύωρο υπερατλαντικό ταξίδι για λίγες μόνο ημέρες παραμονής στην Ισπανία.

Ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα / AP

«Ο πατέρας να ταξιδεύει στο Μαϊάμι»

Σύμφωνα με την πλευρά της τραγουδίστριας, κατά τις μικρές περιόδους διακοπών «ο πατέρας θα ταξιδεύει στο Μαϊάμι». Η λογική πίσω από το αίτημα είναι να αποφεύγονται οι συχνές αλλαγές ώρας, τα μεγάλα ταξίδια και η αναστάτωση στην καθημερινότητα των παιδιών.

Η ομάδα της Σακίρα υποστηρίζει ότι μια τέτοια αλλαγή θα βοηθήσει τους δύο γιους να διατηρούν για μεγαλύτερο διάστημα το σχολικό, κοινωνικό και οικογενειακό τους πρόγραμμα χωρίς συνεχείς μετακινήσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική δήλωση, η αλλαγή αποσκοπεί στην προστασία της «συναισθηματικής, σωματικής και ακαδημαϊκής ευημερίας» των παιδιών.

Δεν ζητά να μειωθεί ο χρόνος του Πικέ με τους γιους τουΟι εκπρόσωποι της Σακίρα θέλησαν να ξεκαθαρίσουν ότι το αίτημα δεν αποτελεί προσπάθεια περιορισμού της σχέσης του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα με τους γιους του.

Όπως αναφέρουν, πρόθεση της τραγουδίστριας δεν είναι «να μειωθεί ο χρόνος που περνούν τα παιδιά με τον πατέρα τους», αλλά να αλλάξει η πρακτική πλευρά της υπάρχουσας συμφωνίας.

Το βασικό ζήτημα, επομένως, αφορά το ποιος ταξιδεύει και πότε, ειδικά σε μικρές σχολικές διακοπές, όπου οι μετακινήσεις από τη Φλόριντα στην Ισπανία και πίσω μπορεί να καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του διαθέσιμου χρόνου των παιδιών.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, τόσο η Σακίρα όσο και ο Πικέ παρέστησαν αυτοπροσώπως στη διαδικασία στη Βαρκελώνη.

Η Σακίρα με τον γιο της, Μίλαν / AP

Η συμφωνία του 2022 και η μετακόμιση στο Μαϊάμι

Η νέα δικαστική διαδικασία έρχεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αρχική συμφωνία για τους Μίλαν και Σάσα. Τον Δεκέμβριο του 2022, οι δύο πρώην σύντροφοι είχαν εμφανιστεί ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου αρ. 18 της Βαρκελώνης για να επικυρώσουν τη συμφωνία που επέτρεψε στη Σακίρα να μετακομίσει στο Μαϊάμι μαζί με τα παιδιά.

Τότε, το πρώην ζευγάρι είχε δηλώσει ότι κατέληξε σε «μια συμφωνία που εγγυάται την ευημερία των παιδιών μας».

Η Σακίρα μετακόμισε τελικά στη Φλόριντα με τους δύο γιους της τον Απρίλιο του 2023, ενώ ο Πικέ παρέμεινε στην Ισπανία. Η μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων έκανε αναπόφευκτα πιο σύνθετη την οργάνωση της επικοινωνίας των παιδιών με τους δύο γονείς τους, ιδιαίτερα σε σχέση με το σχολικό πρόγραμμα και τις μικρότερες περιόδους διακοπών.

Προτεραιότητα η ιδιωτικότητα των παιδιών

Η πλευρά της Σακίρα επανέλαβε παράλληλα ένα αίτημα που η τραγουδίστρια έχει διατυπώσει αρκετές φορές στο παρελθόν: να προστατευθεί η ιδιωτικότητα των δύο παιδιών.

Μετά τη μετακόμισή της στο Μαϊάμι το 2023, η ίδια είχε απευθύνει δημόσια έκκληση σε δημοσιογράφους και φωτογράφους να σεβαστούν τον προσωπικό χώρο των Μίλαν και Σάσα, μετά την έντονη δημοσιότητα που είχε προκαλέσει ο χωρισμός της από τον Πικέ.

Το νέο αίτημα προς το δικαστήριο δεν ανατρέπει τη συνολική συμφωνία επιμέλειας, αλλά επιχειρεί να προσαρμόσει ένα κομμάτι της στη νέα πραγματικότητα μιας οικογένειας που ζει πλέον σε δύο διαφορετικές ηπείρους.

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