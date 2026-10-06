Τροχαίο στο Αγρίνιο: Δύο ΙΧ κατέληξαν σε αρδευτικό αύλακα – Στο νοσοκομείο 69χρονος

Snapshot Δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη Λεύκα Αγρινίου και κατέληξαν σε αρδευτικό αύλακα.

Ένας 69χρονος οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι οδηγοί απεγκλωβίστηκαν χωρίς περαιτέρω τραυματισμούς.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στη Λεύκα Αγρινίου, με δύο ΙΧ αυτοκίνητα να καταλήγουν σε αρδευτικό αύλακα μετά από σύγκρουση.

Σύμφωνα με το Sinidisi.gr, τα δύο οχήματα κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις στον δρόμο προς τη Λεύκα. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να εκτραπούν από την πορεία τους και να καταλήξουν στον αύλακα, στο ύψος μικρής γέφυρας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας 69χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι οδηγοί κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τα οχήματα, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο αυτοκίνητα.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Η Τροχαία διερευνά το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή των δύο οχημάτων.

Διαβάστε επίσης