Opinion Poll: Το πολιτικό τοπίο μετά τη ΔΕΘ - Στο 31% ανεβαίνει η ΝΔ - Οκτακομματική Βουλή

Μικρές μεταβολές καταγράφει η νέα μέτρηση της Opinion Poll μετά τη ΔΕΘ, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση με διαφορά 15,1% από την ΕΛΑΣ

Newsroom

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Δημήτρης Μάνωλης

Opinion Poll: Το πολιτικό τοπίο μετά τη ΔΕΘ - Στο 31% ανεβαίνει η ΝΔ - Οκτακομματική Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην εκτίμηση ψήφου με 31%, ακολουθούμενη από την ΕΛ.Α.Σ με 15,9% και το ΠΑΣΟΚ με 12,1%.
  • Οκτώ κόμματα αναμένεται να εισέλθουν στη Βουλή, με τη ΝΔ να λαμβάνει 126 έδρες και την ΕΛ.Α.Σ 49 έδρες.
  • Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση από τη δημοσκόπηση του Ιουνίου, ανεβαίνοντας από 10,5% σε 12,1%.
  • Η παράσταση νίκης δείχνει προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία με 56,1%.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται το πιο αξιόπιστο πολιτικό πρόσωπο για την εφαρμογή οικονομικών δεσμεύσεων με 31,5%.
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Το πολιτικό τοπίο που αποτυπώνεται μετά την παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην αφετηρία του δρόμου προς τις εκλογές, καταγράφεται μεγάλο προβάδισμα στης Νέας Δημοκρατίας έχοντας το «3» μπροστά, ενώ βελτίωση καταγράφουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και απώλειες το κόμμα Ελπίδα της Καρυστιανού.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει άνοδο φθάνοντας στο 31%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα με 15,9%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,1%. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα με 4,8% και η Φωνή Λογικής με 3,3%.

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Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,3%, η Νίκη με 1,1% και η Νέα Αριστερά με 0,5%.

Ποσοστό 4,8% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα.

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Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η ΕΛ.Α.Σ στο 13,2% και το ΠΑΣΟΚ 10,1%. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4% και η Φωνή Λογικής με 2,7%.

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Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, στο 16,9%, ενώ το 4% επιλέγει άλλο κόμμα.

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Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 56,1%.

Στο ερώτημα καταλληλότερος για πρωθυπυργός, πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27% και ακολουθεί ο «Κανένας» στο 24%.

Σύμφωνα με την προβολή της δημοσκόπησης, οκτώ κόμματα θα περνούσαν το όριο εισόδου στη Βουλή.

Η Νέα Δημοκρατία αντιστοιχεί σε 126 έδρες, η ΕΛ.Α.Σ σε 49 και το ΠΑΣΟΚ σε 38. Η Ελληνική Λύση εκτιμάται στις 24 έδρες, το ΚΚΕ στις 21, η Πλεύση Ελευθερίας στις 17, η Ελπίδα στις 15 και η Φωνή Λογικής στις 10.

Στο ερώτημα ποιο πολιτικό πρόσωπο εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για να εφαρμόσει τις προγραμματικές του δεσμεύσεις στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%. Άλλο πολιτικό πρόσωπο επιλέγει το 4,7%, ενώ το 3,6% δεν απαντά.

Ο υπεύθυνος ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης παρατήρησε πως δεν έχει σημειωθεί στη Μεταπολίτευση κυβερνών κόμμα στο 8 χρόνο της θητείας να προηγείται με 15 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Σημείωσε ότι στη δημοσκόπηση μετρώνται 14 κόμματα, με τα 6 από αυτά να είναι εκτός Βουλής, δηλαδή κάτω από το 3%. Εκτίμησε ότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος στο άμεσο διάστημα. Επισήμανε ότι ο αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα, όπως η ακρίβεια.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το μεγαλύτερο πρόβλημα είνα κατά σειρά η ακρίβεια - πληθωρισμός, οικονομία-ανάπτυξη, τιμές-κόστος ενέργεια, ελληνοτουρκικά θέματα.

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