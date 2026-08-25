Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 12 μονάδες, στο 3,6% η Καρυστιανού

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5% στην πρόθεση ψήφου, καταγράφοντας προβάδισμα 12 μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) που έχει 14,5%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 3,6%, μετά από αποχωρήσεις στελεχών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 29,3%, μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα (13,4%) και άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

Το 51% των πολιτών προτιμά άμεσες εκλογές, ενώ το 46% επιθυμεί την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Το 79% θεωρεί μη ρεαλιστικό το σενάριο η ΕΛΑΣ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές, ενώ το 12% θα σκεφτόταν να ψηφίσει κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Snapshot powered by AI

Άνετο προβάδισμα 12 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην πρώτη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του politic.gr, έπειτα από την καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις μετά τις αποχωρήσεις στελεχών, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 26,5%

: 26,5% ΕΛΑΣ : 14,5%

: 14,5% ΠΑΣΟΚ : 10%

: 10% Ελληνική Λύση : 9%

: 9% ΚΚΕ : 6,1%

: 6,1% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 3,6%

: 3,6% Φωνή Λογικής: 3,1%

3,1% Πλεύση Ελευθερίας : 2,9%

: 2,9% ΜέΡΑ25 : 2,8%

: 2,8% Δημοκράτες : 2,1%

: 2,1% ΣΥΡΙΖΑ : 2%

: 2% Νέα Αριστερά : 0,5%

: 0,5% Νίκη : 0,3%

: 0,3% Άλλο κόμμα : 6%

: 6% Αναποφάσιστοι: 10,6%

Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει μεγάλο προβάδισμα. Ειδικότερα:

Κυριάκος Μητσοτάκης : 29,3%

: 29,3% Κανένας : 19,2%

: 19,2% Αλέξης Τσίπρας : 13,4%

: 13,4% Κυριάκος Βελόπουλος : 11,4%

: 11,4% Νίκος Ανδρουλάκης : 8,5%

: 8,5% Δημήτρης Κουτσούμπας : 4,9%

: 4,9% Μαρία Καρυστιανού : 2,9%

: 2,9% Γιάνης Βαρουφάκης : 2,1%

: 2,1% Ζωή Κωνσταντοπούλου : 2,1%

: 2,1% Στέφανος Κασσελάκης : 2%

: 2% Αφροδίτη Λατινοπούλου : 1,5%

: 1,5% Γαβριήλ Σακελλαρίδης : 0,6%

: 0,6% Ρένα Δούρου : 0,5%

: 0,5% Δημήτρης Νατσιός: 0,4%

Πόσοι θέλουν εξάντληση τετραετίας και πόσοι πρόωρες εκλογές

Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.

Στο μεταξύ το 60% θέλει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, ενώ το 32% θα προτιμούσε και δεύτερη αναμέτρηση.

Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι πολίτες την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές. Το 18% θεωρεί το σενάριο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, ενώ το 79% το κρίνει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό.

Επίσης, το 12% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στον αντίποδα, το 79% απαντά πως δεν είναι «καθόλου» να το ψηφίσει.

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