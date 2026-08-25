Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 12 μονάδες, στο 3,6% η Καρυστιανού

Κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές θέλει η πλειοψηφία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 12 μονάδες, στο 3,6% η Καρυστιανού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5% στην πρόθεση ψήφου, καταγράφοντας προβάδισμα 12 μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) που έχει 14,5%.
  • Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 3,6%, μετά από αποχωρήσεις στελεχών.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 29,3%, μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα (13,4%) και άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
  • Το 51% των πολιτών προτιμά άμεσες εκλογές, ενώ το 46% επιθυμεί την ολοκλήρωση της τετραετίας.
  • Το 79% θεωρεί μη ρεαλιστικό το σενάριο η ΕΛΑΣ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές, ενώ το 12% θα σκεφτόταν να ψηφίσει κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
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Άνετο προβάδισμα 12 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην πρώτη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του politic.gr, έπειτα από την καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις μετά τις αποχωρήσεις στελεχών, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 26,5%
  • ΕΛΑΣ: 14,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 10%
  • Ελληνική Λύση: 9%
  • ΚΚΕ: 6,1%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,6%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%
  • ΜέΡΑ25: 2,8%
  • Δημοκράτες: 2,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 2%
  • Νέα Αριστερά: 0,5%
  • Νίκη: 0,3%
  • Άλλο κόμμα: 6%
  • Αναποφάσιστοι: 10,6%
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Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει μεγάλο προβάδισμα. Ειδικότερα:

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: 29,3%
  • Κανένας: 19,2%
  • Αλέξης Τσίπρας: 13,4%
  • Κυριάκος Βελόπουλος: 11,4%
  • Νίκος Ανδρουλάκης : 8,5%
  • Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,9%
  • Μαρία Καρυστιανού: 2,9%
  • Γιάνης Βαρουφάκης: 2,1%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: 2,1%
  • Στέφανος Κασσελάκης: 2%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου: 1,5%
  • Γαβριήλ Σακελλαρίδης: 0,6%
  • Ρένα Δούρου: 0,5%
  • Δημήτρης Νατσιός: 0,4%
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Πόσοι θέλουν εξάντληση τετραετίας και πόσοι πρόωρες εκλογές

Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.

Στο μεταξύ το 60% θέλει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, ενώ το 32% θα προτιμούσε και δεύτερη αναμέτρηση.

Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι πολίτες την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές. Το 18% θεωρεί το σενάριο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, ενώ το 79% το κρίνει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό.

Επίσης, το 12% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στον αντίποδα, το 79% απαντά πως δεν είναι «καθόλου» να το ψηφίσει.

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