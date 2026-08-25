Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 12 μονάδες, στο 3,6% η Καρυστιανού
Κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές θέλει η πλειοψηφία
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- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5% στην πρόθεση ψήφου, καταγράφοντας προβάδισμα 12 μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) που έχει 14,5%.
- Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 3,6%, μετά από αποχωρήσεις στελεχών.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 29,3%, μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα (13,4%) και άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
- Το 51% των πολιτών προτιμά άμεσες εκλογές, ενώ το 46% επιθυμεί την ολοκλήρωση της τετραετίας.
- Το 79% θεωρεί μη ρεαλιστικό το σενάριο η ΕΛΑΣ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές, ενώ το 12% θα σκεφτόταν να ψηφίσει κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
Άνετο προβάδισμα 12 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην πρώτη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του politic.gr, έπειτα από την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου
Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις μετά τις αποχωρήσεις στελεχών, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 26,5%
- ΕΛΑΣ: 14,5%
- ΠΑΣΟΚ: 10%
- Ελληνική Λύση: 9%
- ΚΚΕ: 6,1%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,6%
- Φωνή Λογικής: 3,1%
- Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%
- ΜέΡΑ25: 2,8%
- Δημοκράτες: 2,1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2%
- Νέα Αριστερά: 0,5%
- Νίκη: 0,3%
- Άλλο κόμμα: 6%
- Αναποφάσιστοι: 10,6%
Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει μεγάλο προβάδισμα. Ειδικότερα:
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 29,3%
- Κανένας: 19,2%
- Αλέξης Τσίπρας: 13,4%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 11,4%
- Νίκος Ανδρουλάκης : 8,5%
- Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,9%
- Μαρία Καρυστιανού: 2,9%
- Γιάνης Βαρουφάκης: 2,1%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 2,1%
- Στέφανος Κασσελάκης: 2%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου: 1,5%
- Γαβριήλ Σακελλαρίδης: 0,6%
- Ρένα Δούρου: 0,5%
- Δημήτρης Νατσιός: 0,4%
Πόσοι θέλουν εξάντληση τετραετίας και πόσοι πρόωρες εκλογές
Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.
Στο μεταξύ το 60% θέλει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, ενώ το 32% θα προτιμούσε και δεύτερη αναμέτρηση.
Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι πολίτες την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές. Το 18% θεωρεί το σενάριο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, ενώ το 79% το κρίνει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό.
Επίσης, το 12% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στον αντίποδα, το 79% απαντά πως δεν είναι «καθόλου» να το ψηφίσει.