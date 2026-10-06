Το νέο iCAUR V27 έχει σκληροτράχηλη εμφάνιση και πολυτελή διάσταση
Το νέο iCAUR V27 έχει σκληροτράχηλη εμφάνιση και πολυτελή διάσταση
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Η iCAUR κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά με ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.
Το V27 είναι ένα μεγάλο τετρακίνητο SUV με έντονα τετραγωνισμένη σχεδίαση και ένα ασυνήθιστο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα σύστημα κίνησης, καθώς χρησιμοποιεί βενζινοκινητήρα αποκλειστικά ως range extender.
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