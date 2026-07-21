Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διψήφια διαφορά, δεύτερη η ΕΛΑΣ, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ

Παραμένει σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις 1% των προτιμήσεων

Δημήτρης Δρίζος

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διψήφια διαφορά, δεύτερη η ΕΛΑΣ, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα με 26,8% στην πρόθεση ψήφου, ακολουθούμενη από την ΕΛ.Α.Σ. με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ με 10,1%.
  • Το 12% των ερωτηθέντων θεωρεί πιθανό να ψηφίσει νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, με συνολική δυνητική βάση 21%.
  • Η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς είναι χαμηλή, με μόλις 8% να εμπιστεύεται τα κόμματα και 17% τη Βουλή, ενώ ο στρατός συγκεντρώνει 62% θετικές γνώμες.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 29,9%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση «κανένας» ισοβαθμούν στο 16,6%.
  • Οι πολίτες θεωρούν ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πληγεί περισσότερο από τις κυβερνητικές πολιτικές (44%).
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Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του POLITIC. Η έρευνα αναδεικνύει την ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση, μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, ενώ καταγράφει το κλίμα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και το ενδιαφέρον για ένα πιθανό νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, διατηρώντας προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ., που ακολουθεί με 15,8%. Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση πλησιάζει με 8,9%, μειώνοντας σημαντικά τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ σε 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,9%, ενώ η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού φτάνει το 5,3%. Κοντά στο όριο του 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Στα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 9%, ενώ ένα επιπλέον 5% δηλώνει ότι θα ψήφιζε άλλο κόμμα. Συνολικά, το 14% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιον από τους βασικούς πολιτικούς σχηματισμούς της δημοσκόπησης.

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Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το 12% των ερωτηθέντων θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Αν προστεθούν όσοι απαντούν «λίγο», η συνολική δυνητική εκλογική βάση αγγίζει το 21%. Παράλληλα, το 78% δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να επιλέξει κόμμα Σαμαρά.

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Περιορισμένες προσδοκίες για τη Ρένα Δούρου στον ΣΥΡΙΖΑ

Λίγες μέρες μετά την ανάδειξη της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οι προσδοκίες για την πολιτική της επιρροή παραμένουν περιορισμένες. Μόλις το 7% των ερωτηθέντων και το 11% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι μπορεί να προσδώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Στην ίδια έρευνα, ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αποδοχή, με 23% συνολικά και 30% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πλειονότητα απαντά «κανένας», με το 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ να μην πιστεύει σε νέα ηγετική δυναμική.

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Εμπιστοσύνη στους θεσμούς και κοινωνικές προτεραιότητες

Η δημοσκόπηση αποκαλύπτει χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς: μόνο το 8% εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή και το 23% τη Δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο στρατός συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης, με 62% θετικές γνώμες.

Όσον αφορά τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις κυβερνητικές πολιτικές, το 44% θεωρεί ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αδικηθεί, ενώ το 26% αναφέρει τους μισθωτούς και το 21% τους συνταξιούχους.

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Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση «κανένας», με 16,6%.

Η δημοσκόπηση της Interview προσφέρει μια σαφή εικόνα της τρέχουσας εκλογικής δυναμικής και των πολιτικών προτιμήσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κόμματα και την ανάγκη για ανανέωση και εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

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