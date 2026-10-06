Αφγανιστάν: Παιδιά πεθαίνουν πέφτοντας σε εγκαταλελειμμένα πηγάδια - Διέσωσαν 5χρονο αγόρι

Ο πεντάχρονος Ζαϊνουλάχ είχε πέσει μέσα σε ένα στενό, ξερό πηγάδι ενώ έπαιζε με φίλους του

Ζωή Μακρυγιάννη

Αφγανιστάν: Παιδιά πεθαίνουν πέφτοντας σε εγκαταλελειμμένα πηγάδια - Διέσωσαν 5χρονο αγόρι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πεντάχρονος Ζαϊνουλάχ έπεσε σε στενό, ξερό πηγάδι, βάθους 70 μέτρων και διασώθηκε μετά από δύο ημέρες εγκλωβισμού.
  • Οι διασώστες αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της στενότητας του πηγαδιού, που δεν επέτρεπε την είσοδο ενηλίκων.
  • Ο 11χρονος Χαζράτ Ομάρ κατέβηκε στο πηγάδι και βοήθησε στη διάσωση του Ζαϊνουλάχ παρά τον κίνδυνο τραυματισμού.
  • Στο Αφγανιστάν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες βαθιά και στενά πηγάδια που έχουν μετατραπεί σε επικίνδυνες παγίδες λόγω της απεγνωσμένης αναζήτησης νερού.
  • Πολλά πηγάδια έχουν σφραγιστεί πρόχειρα και έχουν γίνει αιτίες ατυχημάτων, με εκατοντάδες ανθρώπους να πέφτουν σε αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια.
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Σε όλο το Αφγανιστάν, η απεγνωσμένη αναζήτηση νερού έχει οδηγήσει στη διάνοιξη εκατοντάδων χιλιάδων βαθιών, στενών και δυσδιάκριτων οπών, μετατρέποντας τα χωράφια των αγροτών σε παγίδες θανάτου.

Ο 5χρονος Ζαϊνουλάχ έπεσε μέσα σε ένα στενό, ξερό πηγάδι ενώ έπαιζε με φίλους του. Είχε κουλουριαστεί σε μια γωνιά, 70 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, με το νερό να φτάνει στα πόδια του και να στάζει στο κεφάλι του. Παρόλο τον τρόμο και το κρύο που ένιωθε, κατάφερε να επιζήσει στα έγκατα της γης, μένοντας εκεί μέχρι δύο ημέρες.

Τον Ζαϊνουλάχ εντόπισαν διασώστες, οι οποίοι κατέβασαν κάμερα για να δουν σε τι κατάσταση είναι το παιδί. Ωστόσο, με διάμετρο μόλις 30 εκατοστών, το άνοιγμα ήταν πολύ στενό για να κατέβει κάποιος ενήλικας και ο Ζαϊνουλάχ ήταν πολύ μικρός και τρομαγμένος για να καταλάβει πώς να δεθεί στο σχοινί που είχαν κατεβάσει για να τον βγάλουν έξω.

https://www.instagram.com/p/DeHtSLVDCKc/

Όλες οι προσπάθειες των διασωστών είχαν αποτύχει. Τρία άλλα παιδιά προσπάθησαν να κατέβουν στο πηγάδι, αλλά ήταν τόσο στενό που, δυσκολευόμενα να αναπνεύσουν, παρακαλούσαν να τα ανεβάσουν πίσω.

Τότε ήταν που οι διασώστες κάλεσαν τον 11χρονο Χαζράτ Ομάρ, ο οποίος είχε κατέβει ξανά στο υπέδαφος σε μια άλλη επιτυχημένη αποστολή. Με τη συγκατάθεση του θείου του, ο Χαζράτ δέχτηκε να κατέβει, παρά τις προειδοποιήσεις των ενηλίκων να μην το κάνει.

Στην πρώτη του προσπάθεια, καθώς τον κατέβαζαν με ένα σχοινί δεμένο γύρω από τα χέρια του, «ο ώμος και το πόδι μου σφήνωσαν», θυμάται ο ίδιος. «Φώναξα ότι είχα τραυματιστεί. Με τράβηξαν πάλι πάνω».

Δοκίμασαν ξανά και αυτή τη φορά κατάφερε να φτάσει στον πάτο. Στην επιφάνεια, εκατοντάδες ενήλικες περίμεναν με κομμένη την ανάσα. Τελικά, οι άνδρες που βρίσκονταν γύρω από την τρύπα άρχισαν να τραβούν το σχοινί, μέτρο-μέτρο, μέχρι που τα αγόρια βγήκαν έξω.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι διασώστες αναφέρουν ότι εκατοντάδες Αφγανοί έχουν πέσει σε γεωτρήσεις που δεν είχαν σφραγιστεί σωστά αφού στέρεψαν από νερό.

Η γεώτρηση στην οποία έπεσε ο Ζαϊνουλάχ είχε στερέψει δύο χρόνια νωρίτερα. Οι ντόπιοι αγρότες που την είχαν ανοίξει είχαν καλύψει το άνοιγμά της με ξύλα και χώμα, αλλά με την πάροδο του χρόνου το ξύλο είχε σαπίσει και το χώμα είχε χαλαρώσει.

Το BBC έχει επιβεβαιώσει περισσότερα από 100 τέτοια περιστατικά από το 2021, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας. Τα περισσότερα αφορούν παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά έχασαν τη ζωή τους.

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