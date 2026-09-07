Mέσα στο κρυφό σχολείο Αφγανών κοριτσιών - Ρισκάρουν τη ζωή τους αν τις πιάσουν οι Ταλιμπάν

Snapshot Στο Αφγανιστάν, μια δασκάλα και 25 μαθήτριες κρύβονται για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους παρά τον κίνδυνο σύλληψης και βασανιστηρίων από τους Ταλιμπάν.

Οι μαθήτριες, ηλικίας 14 έως 16 ετών, παρακολουθούν κρυφά μαθήματα σε μικρές ομάδες και σε διαφορετικές ώρες για να αποφύγουν την αποκάλυψη.

Πολλές οικογένειες είναι επιφυλακτικές να στείλουν τα κορίτσια στο κρυφό σχολείο λόγω φόβου για βαριά τιμωρία από τους Ταλιμπάν.

Η δασκάλα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των οικογενειών, ενώ οι μαθήτριες κρατούν μυστική τη μόρφωσή τους ακόμα και από μέλη της οικογένειας και φίλους.

Οι μαθήτριες ελπίζουν να επιστρέψουν κάποια μέρα σε μια ανοιχτή και ασφαλή εκπαιδευτική τάξη χωρίς φόβο. Snapshot powered by AI

Η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, εξάλειψε τα κορίτσια από την εκπαίδευση.

Tώρα διακινδυνεύουν τα πάντα για να συνεχίσουν να μαθαίνουν — ενώ προσεύχονται ότι μια μέρα θα μπορούν να επιστρέψουν σε μια αληθινή τάξη.

Σε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ του CBS μέσα από ένα κρυφό σχολείο, στο οποίο οι ταυτότητες των μαθητριών, τα πρόσωπά τους και η τοποθεσία έχουν αποκρυβεί για την ασφάλειά τους, δείχνει τις παρακινδυνευμένες προσπάθειες, όχι μόνο των νεαρών μαθητριών, αλλά και της εκπαιδευτικού που έχει αναλάβει το βαρύ φορτίο.

Αν συλληφθούν τις περιμένουν βασανιστήρια. Οι μαθήτριες, ηλικίας μεταξύ 14 και 16 ετών, την ημέρα του ρεπορτάζ διδάσκονται χημεία. Όπως επισημαίνεται πολλές οικογένειες είναι επιφυλακτικές στο να στείλουν τα κορίτσια, υπό τον φόνο να ανακαλυφθούν και τότε η τιμωρία θα είναι βαριά. Μιλώντας στην κάμερα με τα πρόσωπα καλυμμένα αναφέρονται στον φόβο των γονιών τους για τα κρυφά μαθήματα, αλλά νιώθουν ότι το μέλλον των παιδιών τους βρίσκεται στη μόρφωση.

Η ηρωική εκπαιδευτικός, χρειάστηκε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των οικογενειών ότι η μόρφωση των κοριτσιών τους αξίζει το ρίσκο. Μάλιστα αρκετές μαθήτριες αναγκάζονται να κρατήσουν κρυφή τη μόρφωσή τους ακόμα και από μέλη της ίδια της οικογένειάς τους και φίλους, διατηρώντας το μυστικό τους, μόνο σε πολύ στενό κύκλο, φοβούμενες ότι κάποιος μπορεί να το διαρρεύσει στους Ταλιμπάν.

Τα 25 κορίτσια, χωρίζονται σε ομάδες των 5 και παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετικές ώρες και μέρες, ώστε να μην κινήσουν υποψίες και αποκαλυφθούν. Όπως ομολογούν, χωρίς το κρυφο αυτό σχολείο, θα είχαν ξεχάσει να διαβάζουν και να γράφουν, να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος. Ελπίδα τους να μπορέσουν μία ημέρα να επιστρέψουν χωρίς φόβο στην τάξη.