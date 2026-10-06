Σχολικές εκδρομές: Δεύτερη δράση μέσα στον ίδιο μήνα και λιγότερη γραφειοκρατία - Τι αλλάζει

Τα δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας απαιτούνται μόνο σε ιδιωτικούς χώρους ή όταν εμπλέκεται ιδιωτικός φορέας

Μιχάλης Παπαδάκος

Σχολικές εκδρομές: Δεύτερη δράση μέσα στον ίδιο μήνα και λιγότερη γραφειοκρατία - Τι αλλάζει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κάθε τμήμα μπορεί να πραγματοποιήσει μέχρι δύο εκπαιδευτικές δράσεις μέσα στον ίδιο μήνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τήρηση ορίων.
  • Τα δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας απαιτούνται μόνο σε ιδιωτικούς χώρους ή όταν εμπλέκεται ιδιωτικός φορέας.
  • Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και η ενημέρωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορούν να καλύπτουν πολλές ή όλες τις προγραμματισμένες δράσεις σε τρίμηνο, τετράμηνο ή σχολικό έτος.
  • Τα τουριστικά γραφεία υποβάλλουν δικαιολογητικά μία φορά ανά σχολικό έτος, ενώ η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να αφορά πολλές εκπαιδευτικές δράσεις.
  • Μαθητές χωρίς Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας μπορούν να συμμετέχουν σε εκδρομές μετά από υπεύθυνη δήλωση γονέα και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
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Αλλάζουν όλα στις σχολικές εκδρομές, καθώς το υπουργείο Παιδείας, εξέδωσε νέες οδηγίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις και τις μετακινήσεις μαθητών εκτός σχολείου, με εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Οι διευκρινίσεις αφορούν σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ξεκαθαρίζουν ζητήματα σχετικά με τον προγραμματισμό εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την ασφαλιστική κάλυψη, την ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αλλά και τη συνεργασία με τουριστικά γραφεία.

Και δεύτερη δράση μέσα στον ίδιο μήνα

Με βάση τις νέες οδηγίες, κάθε τμήμα μπορεί να πραγματοποιήσει και δεύτερη εκπαιδευτική δράση μέσα στον ίδιο μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει τεκμηριωμένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια μετακίνησης υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευτική δράση και όχι συνολικά για όλες τις δράσεις που πραγματοποιούνται μέσα στη σχολική χρονιά.

Τι ισχύει για τα δικαιολογητικά

Το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει ακόμη ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας απαιτούνται μόνο όταν η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιείται σε ιδιωτικό χώρο ή όταν οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από ιδιωτικό φορέα.

Αντίθετα, όταν η δράση πραγματοποιείται σε δημόσιο φορέα ή δημόσιο χώρο, δεν απαιτείται η υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να αφορά περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις, ακόμη και το σύνολο όσων έχουν προγραμματιστεί για ένα τρίμηνο, τετράμηνο ή για ολόκληρο το σχολικό έτος.

Με αντίστοιχο τρόπο μπορεί να γίνεται και η ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Δηλαδή, μπορεί να υποβάλλεται μία ενημέρωση για το σύνολο των προγραμματισμένων δράσεων, η οποία θα επικαιροποιείται εφόσον υπάρξουν αλλαγές.

Τι αλλάζει για τα τουριστικά γραφεία

Σε ό,τι αφορά τα τουριστικά γραφεία που συνεργάζονται με τα σχολεία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά ανά σχολικό έτος.

Παράλληλα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτά το σχολείο μπορεί να αφορά περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις ή ακόμη και το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, στις μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση, αφορά την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μαθητές χωρίς Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται και για μαθητές που δεν μπορούν να εκδώσουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), λόγω υπαγωγής τους στη νομοθεσία για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε αυτή την περίπτωση, ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στον διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχολείου, δηλώνοντας ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη.

Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για το αν ο συγκεκριμένος μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική εκδρομή ή μετακίνηση.

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι όταν η μετακίνηση των μαθητών προς τον χώρο όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική δράση γίνεται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουριστικού γραφείου και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

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