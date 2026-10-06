Δόθηκε με μεγάλη επιτυχία η παγκόσμια πρεμιέρα για τη «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου»

Snapshot Η όπερα «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα με μεγάλη επιτυχία στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου.

Ο Θεόδωρος Στάθης συνέθεσε και έγραψε το λιμπρέτο μετά από εκτενή επιστημονική έρευνα, παρουσιάζοντας μια νέα ανάγνωση της ζωής της Θεοδώρας ως γυναίκα πίσω από το αυτοκρατορικό σύμβολο.

Η υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση ήταν η πρώτη που ερμήνευσε τον ρόλο της Θεοδώρας, δίνοντας φωνή σε έναν χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη ερμηνευτική παράδοση.

Η παραγωγή περιλαμβάνει τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων, με σκηνοθεσία Πάνου Αγγελόπουλου και μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πυλαρινού.

Η όπερα θα συνεχίσει το διεθνές της ταξίδι με προγράμματα που θα ανακοινωθούν μελλοντικά. Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, το κοινό που βρέθηκε στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας χειροκρότησε θερμά την όπερα

«Θεοδώρα, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου».

Μια όπερα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη, που έγραψε και το λιμπρέτο μετά από συστηματική επιστημονική έρευνα χρόνων.

«Η ζωή της Θεοδώρας έχει τόσες διαφορετικές αναγνώσεις, τόσους μύθους, τόσες αντιφάσεις και τόσο ισχυρό συμβολικό φορτίο, ώστε κάθε καλλιτεχνική απόπειρα να την αφηγηθεί κινδυνεύει είτε να εγκλωβιστεί στη μεγαλοπρέπεια της ιστορίας είτε να την απλοποιήσει.

Η Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου επιχειρεί κάτι δυσκολότερο : να δώσει φωνή στη γυναίκα πίσω από το αυτοκρατορικό σύμβολο. Και αυτό ακριβώς είναι το ενδιαφέρον της παράστασης στο Ολύμπια - Μαρία Κάλλας. Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμα μουσικοθεατρική αναπαράσταση του Βυζαντίου, αλλά για ένα καινούργιο ελληνικό λυρικό έργο που θέλει να ξαναδιαβάσει τη διαδρομή της Θεοδώρας, από την καταγωγή και τα νεανικά της χρόνια μέχρι την άνοδο της στην κορυφή της εξουσίας», έγραψε το CNN Greece.

Η πρώτη Θεοδώρα αποκτά φωνή

Τον ομότιτλο ρόλο ερμήνευσε η υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση, τον Ιουστινιανό ο Δημήτρης Τηλιακός, ενώ σε ρόλο αφηγητή βρέθηκε στη σκηνή ο Φίλιππος Μοδινός. Σκηνοθέτησε ο Πάνος Αγγελόπουλος

Η «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από τους συγκεκριμένους συντελεστές και, κυρίως, μέσα από τη φωνή της Χριστίνας Πουλίτση.

Η υψίφωνος αναλαμβάνει έναν ρόλο που δημιουργήθηκε εξαρχής για τη συγκεκριμένη παραγωγή. Η παρτιτούρα δεν έχει προηγούμενη ερμηνευτική παράδοση και η Χριστίνα Πουλίτση είναι η πρώτη που δίνει φωνή στη Θεοδώρα του Θεόδωρου Στάθη.

Αυτό προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην παρουσία της, καθώς η συγκεκριμένη ερμηνεία αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη σκηνική καταγραφή του ομώνυμου χαρακτήρα. Η διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο καλείται να αποδώσει μια γυναίκα που από ένα σύνθετο και αντιφατικό παρελθόν βρέθηκε στο κέντρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του Βυζαντίου.

Η όπερα θα συνεχίσει το ταξίδι της και εκτός Ελλάδας, με ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σε επόμενο χρόνο.

Συντελεστές

Μουσική σύνθεση / Λιμπρέτο: Θεόδωρος Στάθης

Μουσική Διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός

Σκηνοθεσία: Πάνος Αγγελόπουλος

Καλλιτεχνική Σύμβουλος Έρση Πήττα

Κοστούμια: Δημήτρης Ντάσσιος

3D Video Mapping / Ψηφιακά Σκηνικά: Videotooth, Projectionist: Βασίλης Λεωνιδόπουλος

Visual Graphic Designer: Digital Tribes, Συντελεστες: VFX Artist, Kώστας Γιατίλης & Creative producer: Θωμάς Κολοκυθάς

Εικαστική παρέμβαση / Γλυπτά: Κωνσταντίνος Βαρώτσος

Επιμέλεια κίνησης : Μαρίνα Ράμμου

Σχεδιασμός παρτιτούρας: Νίκος Πουλάκης

Βοηθός Μαέστρου: Ελίνα Μακρυγιωργάκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ορέστεια Νικολοπούλου - Καρυδάκη

Επαιξε η

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Συμμετείχε η Χορωδία Δήμου Αθηναίων

Διεύθυνση Χορωδίας: Σταύρος Μπερής

Μουσική προετοιμασία / Πιάνο: Δημήτρης Βεζύρογλου

Διανομή

Θεοδώρα: Χριστίνα Πουλίτση

Ιουστινιανός: Δημήτρης Τηλιακός

Απόστολος της Ιστορίας: Φίλιππος Μοδινός

Στρατηγός Βελισάριος: Ανδρέας Καραούλης

Υφαντής: Ανδρέας Καραούλης

Υπασπιστής συνοδός: Γιάννης Μανιατόπουλος

Τη μεγάλη παραγωγή ανέλαβε η

Sound & Picture Theatre Production

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Καλίτση

Συνεργάτης Παραγωγής: Έλλη Σφήκα

Social Media: Sociel – Ελευθερία Γεωργάκαινα

Επιμέλεια hair & make up Πάνος Καλλίτσης - Μάιρα Κοκκονη

Φωτογραφία Διονύσης Κούτσης

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