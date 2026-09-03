Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με διαφορά 12,6% η ΝΔ -Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής 4 κόμματα

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,3% και προβάδισμα 12,6% έναντι της δεύτερης ΕΛ.Α.Σ. με 13,7%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, ενώ εκτός Βουλής μένουν η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κύριο πρόβλημα για το 23% των πολιτών και βασικός λόγος απογοήτευσης πρώην ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας (27%).

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαχείριση της υπόθεσης Τεμπών επηρεάζουν σημαντικά την κοινή γνώμη με ποσοστά 20% και 19% αντίστοιχα.

Το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει το νέο κόμμα του Σαμαρά. Snapshot powered by AI

Παραμένει πρώτη με προβάδισμα 12,6% μονάδων η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Στη δεύτερη θέση εδραιώνεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Εκτός Βουλής εμφανίζονται η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ.

Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου είναι:

Νέα Δημοκρατία: 26,3%

ΕΛ.Α.Σ.: 13,7%

ΠΑΣΟΚ: 11,9%

Ελληνική Λύση: 9,2%

ΚΚΕ: 6,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,0%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,8%

Μέρα 25: 2,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,2%

Δημοκράτες: 1,5%

Νίκη: 0,6%

Νέα Αριστερά: 0,4%

Άλλο: 4,1%

Αναποφάσιστοι: 11,0%

Το ποσοστό μεταξύ των δύο κομμάτων αυξάνεται στο 13,6% για την εκτίμηση ψήφου, με τη Νέα Δημοκρατία να ενσωματώνει το 29.1%, την ΕΛ.Α.Σ. το 15,5% και το ΠΑΣΟΚ το 13,2%.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών

Σε ερώτηση που αφορά μόνο στους πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τώρα δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης που τους απογοήτευσε είναι η ακρίβεια, με ποσοστό 27%.

Επιπλέον, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να επηρέασε αρκετό κόσμο, με ποσοστό 20%, ενώ η υπόθεση των Τεμπών και ο τρόπος διαχείρισής της δυσαρέστησε το 19%.

Η ακρίβεια παραμένει το βασικότερο πρόβλημα των πολιτών, με το 23% να ζητάει από την επόμενη κυβέρνηση την επίλυσή του στην πρώτη διετία. Σημαντικά ζητήματα για τους πολίτες αποτελούν επίσης η διαφθορά, οι μισθοί και οι συντάξεις, καθώς και η απονομή της Δικαιοσύνης.

Το 78% δεν θα ψηφίσει κόμμα Σαμαρά

Σχετικά με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά, από τους ερωτηθέντες το 78% δηλώνει καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, το 9% λίγο πιθανό, το 7% αρκετά πιθανό και το 5% πολύ πιθανό.

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