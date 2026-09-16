Βρετανία: Τραγικά νέα στην αναζήτηση του Νόα, του τρίχρονου κωφού αγοριού - Βρέθηκε σορός σε λίμνη

Snapshot Ένα τρίχρονο αγόρι με προβλήματα ομιλίας και ακοής εξαφανίστηκε από παιδική χαρά στο Μπράνθαμ της Βρετανίας.

Η αστυνομία ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας με ελικόπτερα, σκύλους και δύτες στη λίμνη Decoy Pond κοντά στο σημείο εξαφάνισης.

Βρέθηκε σορός παιδιού στη λίμνη Decoy Pond, την οποία η αστυνομία δεν έχει επίσημα ταυτοποιήσει, αλλά η οικογένεια του Νόα έχει ενημερωθεί.

Ο πατέρας του Νόα είχε απευθύνει επείγουσα έκκληση για βοήθεια πριν την ανεύρεση της σορού. Snapshot powered by AI

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η Βρετανία την αναζήτηση ενός παιδιού μόλις τριών ετών με προβλήματα ομιλίας και ακοής, το οποίο εξαφανίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, ενώ βρισκόταν σε μία παιδική χαρά με τον παππού του, απ' όπου έφυγε τρέχοντας, πριν εξαφανιστεί. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις στιγμές πριν εξαφανιστεί από το πάρκο.

CCTV shows Noah Woods, 3, at playground before he went missing.



Please search, share and pray this boy is found safe 🙏🏻 pic.twitter.com/b4DMCY8VxB — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 16, 2026

Άμεσα ξεκίνησε μια εκτεταμένη έρευνα με ελικόπτερα, σκύλους αλλά και τεράστιο αριθμό εθελοντών.

Η Αστυνομία του Λονδίνου (Met Police) έστειλε ειδικούς δύτες για να ερευνήσουν τη λίμνη Decoy Pond, μια λίμνη για ψάρεμα που βρίσκεται περίπου 300 μέτρα μακριά από το πάρκο όπου εξαφανίστηκε ο Νόα.

🚨 UPDATE: In the search for missing 3 year old toddler Noah Woods.



Specialist Police Underwater and Confined Space Search Team (UCSST) are searching what looks to be Decoy Pond very close to the area where Noah went out of sight.



I cant imagine what the family are going… https://t.co/FzAR4jSw8v pic.twitter.com/hu8TPR5iID — Cat Brown 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🚜🇬🇧🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@MrsBr0wn_82) September 16, 2026

Ωστόσο, η διάθεση όσων αναζητούσαν τον Νόα γινόταν όλο και πιο απελπιστική καθώς έπεφτε το σκοτάδι χωρίς να υπάρχει κανένα ίχνος του μικρού.

Στην αποψινή ενημέρωση, ο Επιθεωρητής της Αστυνομίας του Σάφολκ, Τομ Πιρς, επιβεβαίωσε με θλίψη ότι βρέθηκε το πτώμα ενός παιδιού εν μέσω της ξέφρενης αναζήτησης του Νόα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Πιρς δήλωσε: «Η αστυνομία ανέσυρε το πτώμα ενός παιδιού από τη λίμνη Decoy Pond στο Μπράνθαμ. Η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, αλλά η οικογένεια του Νόα Γουντς έχει ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη.»

Ο πατέρας του Νόα, Ρις Γουντς, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «δεν μπορεί να περάσει άλλη μια νύχτα γνωρίζοντας ότι ο γιος του βρίσκεται εκεί έξω μόνος», καθώς απηύθυνε επείγουσα έκκληση στην τοπική κοινότητα.