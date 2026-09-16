Συναγερμός για νέα απατηλά emails με «δικαστικές κλήσεις» από την ΕΛΑΣ

Snapshot Παρατηρείται αύξηση απατηλών emails που εμφανίζονται ως «δικαστικές κλήσεις» από την Ελληνική Αστυνομία, την INTERPOL ή άλλες Αρχές.

Οι δράστες χρησιμοποιούν ονόματα υπηρεσιών, στελεχών και σοβαρές κατηγορίες για να κάνουν τα μηνύματα να φαίνονται αληθινά.

Τα emails προκαλούν φόβο και πίεση ζητώντας άμεση απάντηση και απειλώντας με σύλληψη ή άλλες συνέπειες.

Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν τη διεύθυνση αποστολέα, τα γλωσσικά λάθη και να μην απαντούν, ούτε να ανοίγουν συνδέσμους ή αρχεία.

Σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να κρατούν το email ως αποδεικτικό στοιχείο για διερεύνηση ή καταγγελία. Snapshot powered by AI

Νέους τρόπους για να εξαπατούν τους συμπολίτες μας εφευρίσκουν καθημερινά οι επιτήδειοι.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση emails στα οποία εμφανίζεται επίσημα «δικαστική κλήση» η οποία φέρεται να έχουν σταλεί από την Ελληνική Αστυνομία, την INTERPOL ή άλλες Αρχές.

Οι δράστες χρησιμοποιούν ονομασίες Υπηρεσιών, ονόματα και ιδιότητες στελεχών, αναφορές σε νομοθεσία και ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, επιχειρώντας να κάνουν το μήνυμα να φαίνεται αληθινό.

Οι επιτήδειοι δημιουργούν φόβο και πίεση στα υποψήφια θύματά τους. Ζητούν άμεση απάντηση, θέτουν ασφυκτικές προθεσμίες και απειλούν με δήθεν σύλληψη ή άλλες έννομες συνέπειες. Στόχος τους είναι τα υποψήφια θύματα να αντιδράσουν βιαστικά και να πέσουν στην παγίδα.

Οι πολίτες για να προστατευθούν θα πρέπει να προσέχουν τη διεύθυνση του αποστολέα, ανακριβείς αναφορές σε Αρχές ή πρόσωπα, γλωσσικά λάθη, απειλές και απαιτήσεις για άμεση ανταπόκριση.

Παράλληλα δεν πρέπει να απαντούν, να μην ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία και να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία. Παράλληλα σε περίπτωση που χρειαστεί διερεύνηση ή καταγγελία θα πρέπει να διατηρήσουν το email ως αποδεικτικό στοιχείο.

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