Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Άδειασαν το δεύτερο ιατρείο την ώρα της έρευνας στην Καρνεάδου

Snapshot Προφυλακίστηκαν οι δύο ιδιοκτήτες του ιατρείου Stem Cell στο Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας αφαιρέθηκαν πινακίδες και αντικείμενα από δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Το δεύτερο ιατρείο συνδεόταν με την εταιρία Miracell, που εμπορεύεται ιατρικό εξοπλισμό και συσκευές αιμοληψίας, με ιδρυτή συγγενικό πρόσωπο των γιατρών.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η σχέση του δεύτερου ιατρείου με τη γενικότερη δράση των δύο γιατρών.

Η εταιρία Miracell δραστηριοποιείται στην εμπορία και υποστήριξη προϊόντων για κυτταρικές θεραπείες και αναγεννητική ιατρική, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών αυτόλογης κυτταρικής θεραπείας. Snapshot powered by AI

Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες του ιατρείου Stem Cell στο Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έρευνα των αρχών, ωστόσο, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αρκετά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, γύρω από την υπόθεση.

Ένα από αυτά, αφορά το δεύτερο ιατρείο το οποίο φέρεται να διατηρούσε το ζευγάρι των γιατρών, και πάλι στο Κολωνάκι, λίγα μέτρα από την οδό Καρνεάδου που βρίσκεται το Stem Cell και συγκεκριμένα στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Η ύπαρξη του δεύτερου ιατρείου είχε γίνει γνωστή ήδη από τις πρώτες ώρες που άρχισε να «ξετυλίγεται» το κουβάρι, ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση, είναι ότι σε αυτό το ιατρείο, σύμφωνα με τα «Νέα», την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ενώ ήταν σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και στο σπίτι του τραγουδιστή, εμφανίστηκε κάποιος και αφαίρεσε ό,τι δήλωνε την ύπαρξη ιατρείου στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Ειδικότερα, αφαιρέθηκαν η πινακίδα στην είσοδο, το όνομα από το κουδούνι και η πινακίδα έξω από την πόρτα του επαγγελματικού χώρου στον 1ο όροφο. Έγιναν, επίσης και εκτεταμένες μεταφορές από τον χώρο και απομακρύνθηκαν αντικείμενα, σε βαθμό που θύμιζε μετακόμιση.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών αναμένεται να μπει και αυτό το ιατρείο, καθώς και οι εν λόγω μεταφορές και απομακρύνσεις αντικειμένων, ώστε να διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό σχετίζεται με τη γενικότερη δράση των δύο γιατρών.

Σε τι δραστηριοποιούταν το ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ

Αφού απομακρύνθηκαν σχεδόν όλα όσα «μαρτυρούσαν» την ύπαρξη ιατρείου στην Πατριάρχου Ιωακείμ 6, έμεινε μόνο μία ταμπέλα, μίας εταιρίας με τη μορφή ΙΚΕ που ιδρύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025, με το όνομα «Miracell», επωνυμία παρεμφερή με το ιατρείο στην Καρνεάδου που είχε την επωνυμία Stem Cell.

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της Miracell, πρόκειται για εταιρία εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού που αφορά αιμοληψίες, αιμοκαθάρσεις, φυγόκεντρους αίματος κλπ.

Αυτό που προκαλεί επίσης εντύπωση, είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «Νέων», ιδρυτής της εταιρίας και αναπληρώτρια διευθύντρια εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο των γιατρών, μία κοπέλα που είχε πάρει το πτυχίο της μόλις πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, εκτός των πολλών άλλων δευτερευόντων ΚΑΔ, σκοπός της είναι: «Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση, πώληση, διανομή, καθώς και η επανασυσκευασία ή συναρμολόγηση ιατροτεχνολογικών, φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά προϊόντων και τεχνολογιών κυτταρικών θεραπειών και αναγεννητικής ιατρικής, τα οποία δύνανται να βασίζονται, μεταξύ άλλων, στη χρήση:

α) κιτ συλλογής αίματος (αιμοληπτικά κιτ), κιτ συλλογής μυελού των οστών (μυελοληπτικά κιτ), β) ιατροτεχνολογικών συσκευών τύπου SMART M-CELL ή παρόμοιας τεχνολογίας.

Η αποκλειστική ή μη εμπορική διάθεση, προώθηση, πώληση και υποστήριξη προϊόντων και θεραπευτικών εφαρμογών της εταιρίας MIRACELL Co., Ltd. (Κορέα) στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες αυτόλογης κυτταρικής θεραπείας με χρήση CD34+ κυττάρων, κ.α.».

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