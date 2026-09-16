Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το μοιραίο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο οποίο υπέστη ανακοπή

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνκης υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε παράνομο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Το μηχάνημα είχε εκδώσει σήμα «alarm» τουλάχιστον τρεις φορές, ενώ η γιατρός Ιωάννα Γάκα έκανε επανεκκινήσεις αντί να σταματήσει τη διαδικασία.

Φωτογραφίες και βίντεο από το κινητό της γιατρού δείχνουν τον Μαζωνάκη συνδεδεμένο και στα δύο χέρια με το μηχάνημα, αντίθετα με τις δηλώσεις της γιατρού.

Η κατάσταση του τραγουδιστή κατά τη φωτογράφιση, με κλειστά μάτια και κεφάλι στραμμένο, εξετάζεται για το αν ήταν ήδη αναίσθητος.

Οι Αρχές ερευνούν τη διαδρομή του φωτογραφικού υλικού και τα ευρήματα στον χώρο, αναζητώντας λεπτομέρειες για τα γεγονότα πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN μέσα από την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Πρόκειται για το μοιραίο μηχάνημα, το οποίο παρανόμως βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί λίγες ώρες μετά την είσοδο της αστυνομίας στο χώρο ενώ συμπεριλαμβάνεται και στη δικογραφία.

Σε αυτό το μηχάνημα είχε ξαπλώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης και στα χέρια του είχα τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρες. Σύμφωνα με πληροφορίες το εν λόγω μηχάνημα είχε βγάλει την ένδειξη «alarm» τουλάχιστον τρεις φορές, ωστόσο η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή, πατούσε restart.

Η μοιραία διαδικασία κράτησε 42 λεπτά, με τον τραγουδιστή να αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκειά της.

Τι δείχνουν οι διαγραμμένες φωτογραφίες από το κινητό της Γάκα με τον τραγουδιστή

Νέα στοιχεία από την έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, με δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο που καταγράφηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, στις 14:45 η κατηγορούμενη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, τράβηξε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. Στις εικόνες ο τραγουδιστής εμφανίζεται με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά και τα μάτια κλειστά, ενώ είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια.

Στη δεύτερη φωτογραφία, όπως την περιγράφουν, φαίνεται να υπάρχει ροή αίματος στη δεξιά γραμμή, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης φορά σκουρόχρωμο παντελόνι και είναι σκεπασμένος μέχρι περίπου τη μέση με μια λαδί κουβέρτα. Το δεξί του πόδι φαίνεται να κρέμεται από την καρέκλα.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει η κατηγορούμενη γιατρός στις Αρχές. Η ίδια είχε αναφέρει ότι είχε τοποθετήσει φλεβοκαθετήρα μόνο στο ένα χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι δεν επιχείρησε να τοποθετήσει δεύτερο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Πηγή: Mega

Ωστόσο, η φωτογραφία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνει τον τραγουδιστή συνδεδεμένο και από τα δύο χέρια, ενώ το μηχάνημα καταγράφει ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει. Το καταγραφικό φέρεται να δείχνει έναρξη της θεραπείας στις 14:14 και λειτουργία του μηχανήματος για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Τα κλειστά μάτια και το ερώτημα για την κατάστασή του

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η κατάσταση στην οποία φαίνεται να βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στη φωτογραφία. Το κεφάλι του είναι στραμμένο προς τα δεξιά και τα μάτια του κλειστά, με την εικόνα να δημιουργεί το ερώτημα εάν είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του εκείνη τη στιγμή.

Πηγή: Mega

Το αν πράγματι ήταν αναίσθητος, καθώς και ποια ήταν ακριβώς η ιατρική του κατάσταση τη στιγμή της φωτογράφισης, δεν μπορεί να προκύψει μόνο από την εικόνα και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας των Αρχών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη φωτογραφία και τα ψηφιακά δεδομένα προκειμένου να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

Το παντελόνι, η λαδί κουβέρτα και τα ρούχα

Ένα ακόμη σημείο που εξετάζεται αφορά την εικόνα του τραγουδιστή στη φωτογραφία και όσα περιγράφονται για την κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Στη φωτογραφία που παρουσιάζει το MEGA διακρίνεται το σκουρόχρωμο παντελόνι του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πάνω του υπάρχει λαδί κουβέρτα που καλύπτει το σώμα του μέχρι περίπου τη μέση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται στην υπόθεση, όταν έφτασαν οι διασώστες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο του ιατρείου, ενώ τα ρούχα του φέρεται να εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα. Το τι ακριβώς συνέβη με την κουβέρτα που φαίνεται στη φωτογραφία και αν μεταφέρθηκε μαζί με τον Μαζωνάκη ή παρέμεινε στον χώρο αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που χρήζει διερεύνησης.

Στην ίδια έρευνα εξετάζονται και ευρήματα στον χώρο του ιατρείου, μεταξύ άλλων ίχνη αίματος, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής συνδέθηκε με το μηχάνημα έως την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η φωτογραφία στον σύζυγο και το βίντεο που ερευνάται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η διαδρομή του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού.

Σύμφωνα με το MEGA, από το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού ανακτήθηκαν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο που καταγράφηκαν την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. Η μία φωτογραφία φέρεται να είχε σταλεί στον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο, ενώ εξετάζεται και η αποστολή του υπόλοιπου υλικού σε άλλο παραλήπτη.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα ψηφιακά ίχνη των συσκευών και τις επικοινωνίες, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον στάλθηκε το υλικό, πότε και για ποιο λόγο.

Οι συγκεκριμένες εικόνες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς αποτυπώνουν μια κρίσιμη χρονική στιγμή και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, δημιουργούν ερωτήματα σε σχέση με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων για το αν και πότε είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, πόσοι φλεβοκαθετήρες είχαν τοποθετηθεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εκείνη τη στιγμή.

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