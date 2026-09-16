Υπόθεση Μαζωνάκη: Η ΕΛ.ΑΣ ψάχνει αν χορηγήθηκε ουσία πριν την πλασμαφαίρεση

Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά αν χορηγήθηκε ουσία μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένονται για επιβεβαίωση.

Εξετάζεται ο λόγος λήψης και αποστολής φωτογραφίας του τραγουδιστή σε ύπνωση από τη γιατρό, καθώς και σε ποιον στάλθηκε αυτή η φωτογραφία.

Η αστυνομία προχωρά σε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσει επικοινωνίες μεταξύ γιατρών και συνεργατών σχετικά με την αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου για την ώρα άφιξης και την κατάσταση του Μαζωνάκη κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Διερευνάται ποιος και πότε χρησιμοποίησε το AI για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την επανέλκυση ασθενούς. Snapshot powered by AI

Σε τρία πεδία επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι δυο γιατροί του ιατρείο της οδού Καρνεάδου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Πρώτο πεδίο έρευνας: Αν χορηγήθηκε κάποια ουσία στον τραγουδιστή πριν τη πλασμαφαίρεση.

Δεύτερο πεδίο έρευνας: Γιατί τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες με τον τραγουδιστή σε κατάσταση ύπνωσης, σε ποιον έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός και γιατί.

Τρίτο πεδίο έρευνας: Άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου.

Χορηγήθηκε ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη;

Χωρίς κάτι να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα καθώς την τελική απάντηση θα την δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι αστυνομικοί έχοντας ορισμένα στοιχεία στα χέρια τους δεν αποκλείουν να έχει χορηγηθεί κάποια ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκηη πριν ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση. Όπως αναφέρουν πηγές στο newsbomb ερευνούν αν έγινε μέθη στον τραγουδιστή. Μάλιστα όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές μια εκ των συνεργατών των δύο γιατρών φέρεται να έχει ισχυριστεί κάτι τέτοιο προφορικά χωρίς όμως να το καταθέσει επίσημα. Αν υπάρξει επιβεβαίωση τότε θα πρέπει να απαντηθεί κάτω από ποιες ιατρικές προϋποθέσεις συνέβη αυτό κι αν υπήρξε στο χώρο αναισθησιολόγος αν όχι και καρδιολόγος. Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καμία από τις δύο ειδικότητες δεν υπήρχαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Γιατί τράβηξε φωτογραφίες τον Μαζωνάκη;

Το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τα μάτια του κλειστά όταν τον τράβηξε φωτογραφία η γιατρός ενισχύει αυτό το σενάριο. Η λήψη έγινε 7 λεπτά αφότου είχε ξεκίνησε η θεραπεία και περίπου 37 λεπτά πριν σταματήσει το μηχάνημα και χτυπήσει ξανά alarm. Μάλιστα η μία από τις δύο φωτογραφίες εστάλη σε συγκεκριμένο πρόσωπο και αυτό δεν είναι ο γιατρός. Γιατί η γιατρός να τραβήξει τον τραγουδιστή με τα μάτια κλειστά; Αν ήθελε να το κάνει για διαφημιστικούς λόγους θα το έκανε πριν τη θεραπεία ή αφότου τελείωνε. Να την στείλει σε φιλικό της πρόσωπο για να δείξει ποιον είχε στο ιατρείο της; Δεν ήταν η πρώτη φορά που την επισκεπτόταν ο τραγουδιστής. Είδε κάτι που την προβλημάτισε ;Από ποιον ζήτησε απαντήσεις; Και γιατί τελικά την διέγραψε μια ώρα πριν μεταβεί στην ασφάλεια ;

Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Όλα τα ερωτήματα αλλά και το πρόσωπο που έλαβε τη φωτογραφία στο κινητό του θα απαντηθούν από τα ευρήματα της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου όπως επίσης κι αν υπήρξε κάποια επικοινωνία μεταξύ των γιατρών και των συνεργατών τους όσον αφορά τη "γραμμή" που θα ακολουθούσαν ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Τους είπαν να καθαρίσουν το χώρο ;Να διαγράψουν το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη από τους υπολογιστές; Να δώσουν συγκεκριμένη ώρα άφιξης του στο ιατρείο; Άλλωστε ήδη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τα όσα έχουν αναφέρει οι εργαζόμενες του ιατρείου καθώς οι 3 από τις 4 δίνουν λάθος ώρα άφιξης του τραγουδιστή και μάλιστα μια εξ αυτών όταν ήρθε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον τραγουδιστή ισχυρίζεται ότι "Ήταν εν ζωή" κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα έχουν διαπιστώσει οι διασώστες του ΕΚΑΒ, αυτόπτες μάρτυρες και γιατροί στο "Ελπίς".

Τέλος ήδη αναζητούν ποιος και τι ώρα μπήκε να κάνει την αναζήτηση στο AI για το πως μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής.

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