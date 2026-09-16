Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1: Πρώτη νίκη του Δικέφαλου στο Κύπελλο

Λίγες εβδομάδες μετά το 2-1 του Πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ πέρασε και πάλι νικηφόρα από το Περιστέρι. Αυτή τη φορά με 1-0 επί του Ατρόμητου, για την 3η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σε ένα ματς όπου δεν υπήρχε ξεκάθαρη ανωτερότητα για κάποιον εκ των δύο, οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το γκολ που έκανε τη διαφορά. Με τον Μύθου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο πρώτο μέρος και να δίνει τελικά τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Άλι είχε δοκάρι στα μέρα του δευτέρου μέρους, ενώ και ο Ατρόμητος είχε τις δικές του στιγμές. Τελικά οι «ασπρόμαυροι» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 4 βαθμούς, με τον Ατρόμητο να μένει στους 3.

Η πρώτη ουσιαστική ευκαιρία στο ματς, έγινε και γκολ. Στο 20ο λεπτό του ματς, ο Κένι από δεξιά γύρισε ωραία την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο Μύθου με πλασέ πάνω στην κίνηση την έστειλε στη γωνία της εστίας για το 0-1!

Τέσσερα λεπτά μετά, ο Τσέτσιλας υπέδειξε πέναλτι για μαρκάρισμα του Ντιέγκο Κόστα στον Πνευμονίδη. Μετά από εξέταση της φάσης όμως, ακύρωσε την απόφαση.

Η αναμέτρηση συνεχιζόταν χωρίς σημαντικές φάσεις. Ο Ατρόμητος πίεζε ψηλά και είχε γρήγορες επιστροφές στο transition. Έτσι δεν άφηνε τον ΠΑΟΚ να κάνει το παιχνίδι του, αλλά την ίδια στιγμή δεν απειλούσε κιόλας.

Στο 69’ ο Τάχα Άλι είχε τη μεγάλη στιγμή για δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων. Με ωραία ενέργεια και σουτ, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Δύο λεπτά μετά, η μπάλα έφτασε στον Ούρονεν, αλλά το σουτ που επιχείρησε από καλή θέση ο παίκτης του Ατρόμητου, δεν βρήκε στόχο.

Ο Ζαφείρης στο 88’ με φαλτσαριστό σουτ προσπάθησε να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία, αλλά αυτή κατέληξε λίγο άουτ.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: Πνευμονίδης, Περέα - Τσιφτσής.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Λύρατζης (46’ Μουντές), Μήτογλου, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Καραμάνης (68’ Τσιλούλης), Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσούμπερ (56’ Περέα), Σερζίνιο (80’ Παπαδόπουλος), Τσαντίλας (68’ Κώτσης).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο (67’ Εντιαγέ), Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς (58’ Ζαφείρης), Γιάκιτς, Χατσίδης, Καμαρά (67’ Πέλκας), Άλι (86’ Σανταμαρία), Μύθου (67’ Μπαταούλας).