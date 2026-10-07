Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα  Απριλίου –Αυγούστου, έως 32 λεπτά

Εξετάζονται κι άλλα μέτρα ενισχύσεων

Μάνος Χατζηγιάννης

Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα  Απριλίου –Αυγούστου, έως 32 λεπτά
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  • Η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για Ιούνιο έως Αύγουστο 2026.
  • Η ενίσχυση παρέχεται μέσω de minimis για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος στον αλιευτικό τομέα.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει επιπλέον μέτρα στήριξης για τους αλιείς με ανακοινώσεις που αναμένονται τον Οκτώβριο.
  • Από το 2022 έως το 2025 έχουν χορηγηθεί σημαντικές αποζημιώσεις σε αλιείς για ζημιές από προστατευόμενα είδη και επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης.
  • Έχει συμφωνηθεί νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης για την αλιεία 2028-2034, που περιλαμβάνει δυνατότητες για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου.
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Με αφορμή τις μαζικές κινητοποιήσεις αλιέων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο (αντί για 16 λεπτά) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά (αντί για 12 λεπτά) για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, μέσω ενίσχυσης de minimis (ήσσονος σημασίας), με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα, που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας.

Η Κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλιείς της χώρας τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν:

* 41 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν το 2024 και το 2025 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, για 3 έτη (2022-2024).

* Κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης, το 2022 καταβλήθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάραξη της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

* Στις 16 Οκτωβρίου 2026, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επαγγελματιών αλιέων για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

* Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη της αλιείας την περίοδο 2028-2034, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στήριξης για την ανανέωση και αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου.

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