Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης 18 influencers για προώθηση παράνομων ιστοτόπων τυχερών παιχνιδιών

Snapshot Οι 18 influencers είχαν συνολικά περίπου 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη απήχηση της παράνομης προώθησης.

Νέες διατάξεις από τον Ιούνιο προβλέπουν πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση στην προώθηση παράνομου τζόγου.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εντόπισε 3.283 ύποπτους ιστοτόπους, εκ των οποίων 1.001 λειτουργούν παράνομα.

734 παράνομοι ιστοτόποι θα προστεθούν στη «μαύρη λίστα», που το 2025 περιλάμβανε ήδη περίπου 15.000 μη αδειοδοτημένους ιστότοπους. Snapshot powered by AI

Στη Δικαιοσύνη έχει διαβιβαστεί δικογραφία που αφορά 18 influencers , μεταξύ των οποίων τράπερ, μοντέλα και πρώην συμμετέχοντες σε τηλεοπτικά ριάλιτι. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχονται για την προώθηση 19 μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών μέσω των social media.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης έπειτα από μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία προχώρησε σε ελέγχους και συγκέντρωσε τα σχετικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων λογαριασμών.

Ενδεικτικό της μεγάλης απήχησης που είχαν τα πρόσωπα αυτά στο διαδίκτυο είναι το γεγονός ότι ο δημοφιλέστερος λογαριασμός αριθμούσε 623.000 followers. Συνολικά, οι 18 influencers συγκέντρωναν περίπου 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση του κοινού στο οποίο μπορούσαν να απευθυνθούν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί και η εφαρμογή, από τον περασμένο Ιούνιο, των νέων διατάξεων για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Με βάση το νέο πλαίσιο, τα πρόσωπα που διαπιστώνεται ότι παραβίασαν τη νομοθεσία μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα με πρόστιμα που κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Παράλληλα, οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και στο ίδιο το διαδικτυακό περιβάλλον. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εντόπισε 3.283 ιστοτόπους που κρίθηκαν ύποπτοι για δραστηριότητα σχετική με τυχερά παιχνίδια.

Η αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης συνέβαλε στην περαιτέρω διερεύνηση των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Από τους 3.283 ιστοτόπους, οι 1.001 επιβεβαιώθηκε ότι λειτουργούσαν παράνομα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και τεκμηρίωσης, 734 από αυτούς αναμένεται να συμπεριληφθούν στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» των μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων. Πρόκειται για έναν κατάλογο που ήδη το 2025 είχε φτάσει να περιλαμβάνει περίπου 15.000 ιστοτόπους, καταδεικνύοντας το μέγεθος του φαινομένου και τις διαστάσεις που έχει λάβει η προσπάθεια περιορισμού του παράνομου διαδικτυακού τζόγου.