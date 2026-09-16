Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου

Επί ποδός ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Γιάννης Καλύβας

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου περίπου στις 20:30.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
  • Ο Δήμος Ασπροπύργου παρέχει συνδρομή με υδροφόρες.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί το περιστατικό με drone εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα.
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Επιπλέον, συνδρομή παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Ασπροπύργου.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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