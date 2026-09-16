Ο Λίβανος επιστρέφει στην Αίγυπτο 37 αρχαιολογικούς θησαυρούς - Είχαν εξαχθεί λαθραία

Snapshot Ο Λίβανος επέστρεψε στην Αίγυπτο 37 αρχαιολογικούς θησαυρούς φαραωνικήςχής, που είχαν κατασχεθεί το2020 στη Βηρυτό.

Τα αντικείμενα είχαν εισαχθεί λαθραία και δεν συνοδεύονταν από επίσημα αιγυπτιακά έγγραφα εξαγωγής.

Η επιστροφή έγινε σε τελετή στο Εθνικό Μουσείο της Βηρυτού παρουσία των υπουργών Πολιτισμού και διπλωματών των δύο χωρών.

Η διακίνηση αρχαιοτήτων παραμένει συχνό φαινόμενο στην Αίγυπτο, η οποία έχει ανακτήσει σχεδόν 30.000 θησαυρούς την τελευταία δεκαετία.

Πρόσφατα οι ΗΠΑ επέστρεψαν στον Λίβανο παράνομα εξαχθέντα τμήματα σαρκοφάγων ρωμαϊκής εποχής από την Τύρο. Snapshot powered by AI

Ο Λίβανος επέστρεψε σήμερα στην Αίγυπτο 37 αρχαιολογικά ευρήματα της φαραωνικής εποχής, έξι χρόνια αφότου κατασχέθηκαν στη Βηρυτό, όπου είχε γίνει προσπάθεια λαθραίας εισαγωγής τους. Η τελετή έγινε στο Εθνικό Μουσείο της Βηρυτού, παρουσία του υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου Γασάν Σαλαμέ και του πρέσβη της Αιγύπτου Αλάα Μούσα.

Ο Σαλαμέ εξήγησε ότι τα 37 αντικείμενα κατασχέθηκαν το 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού, όπου είχαν φτάσει «από ένα αραβικό λιμάνι» και ότι από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ανήκαν στην Αίγυπτο. Από τα αντικείμενα αυτά σήμερα εκτέθηκαν στο μουσείο πέντε μάσκες από ύφασμα, ξύλο και πηλό, η μία εκ των οποίων εικόνιζε ένα χρυσό πρόσωπο με πολύχρωμα μοτίβα.

«Η συνεργασία των κρατών (…) συμβάλλει στη διαφύλαξη της μνήμης της ανθρωπότητας», είπε από την πλευρά του ο Αιγύπτιος διπλωμάτης.

Η Λόρα Σαλούμ, στέλεχος της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του Λιβάνου, είπε ότι τα αντικείμενα είχαν αγοραστεί από έναν Λιβανέζο, αλλά δεν συνοδεύονταν με επίσημα αιγυπτιακά έγγραφα για την εξαγωγή τους.

Η λαθραία διακίνηση αρχαιοτήτων είναι συχνό φαινόμενο στην Αίγυπτο. Την τελευταία δεκαετία το Κάιρο κατάφερε να ανακτήσει σχεδόν 30.000 αρχαιολογικούς θησαυρούς. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι επέστρεψαν στον Λίβανο τμήματα σαρκοφάγων της ρωμαϊκής εποχής, που είχαν εξαχθεί παράνομα από την Τύρο και εντοπίστηκαν στο πλαίσιο έρευνας του FBI.

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