Αρχαιοελληνικό θέατρο «μαϊμού»: Πούλησε για χρόνια ένα ψεύτικο θέατρο ως αρχαιολογικό θησαυρό

Ένας άντρας στην Ιταλία καταδικάστηκε σε 28 μήνες φυλάκιση, αφού κατασκεύασε από το μηδέν ένα ψεύτικο ελληνικό θέατρο και το παρουσίαζε για χρόνια ως αρχαιολογικό χώρο ηλικίας άνω των 2.000 ετών.

Ο Franco Malosso κατασκεύασε το θέατρο κοντά στο Arcugnano, στην περιοχή του Βένετο, και υποστήριζε ότι είχε ανακαλύψει τα αρχαία ερείπια μετά από κατολίσθηση, στα οποία έδωσε μάλιστα διάφορα ονόματα, μεταξύ των οποίων «Αμφιθέατρο Berico» και «Αμφιθέατρο Marittimo Berico».

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