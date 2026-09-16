Κρήτη: Βάπτιση με 12 νονούς σε ξωκλήσι μετά από 50 χρόνια
Βάπτιση με 12 συντέκνους στα Αστερούσια – Ξεχωριστό μυστήριο μετά από 50 χρόνια
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Μια ξεχωριστή βάφτιση πραγματοποιήθηκε στο ξωκλήσι της Παναγίας της Τραπέζας, στους πρόποδες του Κόφινα, στα Αστερούσια πριν από λίγες ημέρες.
Η συγκεκριμένη βάφτιση κρύβει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού η προηγούμενη που είχε γίνει στο συγκεκριμένο ξωκλήσι είχε πραγματοποιηθεί πριν από 50 χρόνια.
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