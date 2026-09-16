MEDUSA 15 – 2026: Με μαχητικά, πολεμικά πλοία, υποβρύχια και drones η πολυεθνική άσκηση

Snapshot Η άσκηση «MEDUSA 15 - 2026» διεξάγεται από τις 10 έως 19 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και νότια της Καρπάθου με συμμετοχή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου.

Η άσκηση περιλαμβάνει συνδυασμό ναυτικών, αεροπορικών, αμφίβιων και χερσαίων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων.

Συμμετέχουν επίσης η Γαλλία και η Ιταλία με μέσα, ενώ ως παρατηρητές είναι η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Πρωτοφανής είναι η έμφαση στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των FPV drones, και στην αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου «σμήνους» (swarm) με αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «Κένταυρος».

Η άσκηση συνδυάζει μεγάλες επιχειρησιακές δραστηριότητες με εκπαίδευση στην αντιμετώπιση νέων απειλών και προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών. Snapshot powered by AI

Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και της θαλάσσιας περιοχής νότια της Καρπάθου διεξάγεται από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026 η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 - 2026», με τη συμμετοχή Ενόπλων Δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η άσκηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, χαρακτηρίζεται από αυξημένη διακλαδικότητα, καθώς περιλαμβάνει συνδυασμό ναυτικών, αεροπορικών, αμφίβιων και χερσαίων δραστηριοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχουσών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «MEDUSA» ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική άσκηση Ελλάδας και Αιγύπτου, με την πρώτη διεξαγωγή να πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Έκτοτε διεξάγεται σε τακτική βάση, με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας. Το 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, ενώ η προηγούμενη διεξαγωγή της στην Ελλάδα ήταν το 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στη φετινή άσκηση, εκτός από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία, συμμετέχουν με μέσα η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Στο πλαίσιο της «MEDUSA 15 - 2026» πραγματοποιούνται αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, ναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων. Παράλληλα, περιλαμβάνονται δραστηριότητες για την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Για την υλοποίηση των σεναρίων της άσκησης προβλέπεται η συμμετοχή ναυτικών μονάδων, μεταξύ των οποίων φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, καθώς και αεροπορικών μέσων, όπως μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Παράλληλα, συμμετέχουν αμφίβια τμήματα και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στη φετινή άσκηση, ιδιαίτερη σημασία δίνεται για πρώτη φορά, στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των FPV drones, καθώς και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρωμένων απειλών.

Στα σχετικά σενάρια περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών και επιθέσεων τύπου «σμήνους» (swarm) από drones, ενώ προβλέπεται και η αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων (Counter-UAS) «Κένταυρος».

Η «MEDUSA 15 - 2026» συνδυάζει επιχειρησιακές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας με την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση νέων μορφών απειλών και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Τέλος, βασικά στοιχεία των σεναρίων της άσκησης αποτελούν η ενσωμάτωση UAV/FPV, η αντιμετώπιση επιθέσεων swarm, οι δυνατότητες Counter-UAS, η προστασία κρίσιμων υποδομών και ο συντονισμός ναυτικών, αεροπορικών, χερσαίων και ειδικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ

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