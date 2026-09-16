Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος από την Αίγυπτο για το αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης
Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Συνελήφθη 16χρονος από την Αίγυπτο για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
- Το θύμα της επίθεσης είναι 21χρονος άνδρας από τη Συρία, που βρέθηκε αιμόφυρτος κοντά στην πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς.
- Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εκτός κινδύνου με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό.
- Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.
Ένας 16χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, συνελήφθη κατηγορούμενος για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Φιλίππου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, θύμα της επίθεσης είναι άνδρας, 21 ετών, με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από αστυνομικούς, απέναντι από την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό.
Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Έβαλαν το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο
23:18 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη στη Χαλκίδα 37χρονος που καταζητούνταν από τις σουηδικές αρχές
23:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Βάπτιση με 12 νονούς σε ξωκλήσι μετά από 50 χρόνια
22:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1: Πρώτη νίκη του Δικέφαλου στο Κύπελλο
21:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ