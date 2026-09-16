Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος από την Αίγυπτο για το αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης

Snapshot Συνελήφθη 16χρονος από την Αίγυπτο για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το θύμα της επίθεσης είναι 21χρονος άνδρας από τη Συρία, που βρέθηκε αιμόφυρτος κοντά στην πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εκτός κινδύνου με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Ένας 16χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, συνελήφθη κατηγορούμενος για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Φιλίππου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, θύμα της επίθεσης είναι άνδρας, 21 ετών, με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από αστυνομικούς, απέναντι από την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.

Διαβάστε επίσης