Λευτέρης Πράσινος: Αποχώρησε οικειοθελώς από τον ΑΝΤ1, μετά από 10 χρόνια - «Εις το επανιδείν»

Snapshot Ο Λευτέρης Πράσινος αποχώρησε οικειοθελώς από τον ΑΝΤ1 μετά από σχεδόν 10 χρόνια παρουσίας στα μεσημβρινά δελτία ειδήσεων.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ευχαρίστησε το τηλεοπτικό κοινό και τον πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρή Κυριακό.

Τόνισε πως η απόφαση να φύγει ήταν δύσκολη και βασίστηκε στην επιθυμία να κλείσει αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Δεν αποκάλυψε τα μελλοντικά του σχέδια, αλλά δήλωσε ότι θα συνεχίσει με αγάπη και πίστη σε ό,τι επόμενη μέρα έρθει.

Χρησιμοποίησε τη φράση «εις το επανιδείν» για να υπογραμμίσει ότι δεν λέει οριστικό αντίο. Snapshot powered by AI

Αποχώρησε μετά από 10ετή σχεδόν καθημερινή παρουσία στα μεσημβρινά δελτία ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος Λευτέρης Πράσινος.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου δελτίου από τη συχνότητα του καναλιού, διευκρίνισε τους λόγους της οικειοθελούς αποχώρησής του και ευχαρίστησε το τηλεοπτικό κοινό για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια, με μία μακροσκελή ανάρτησή του στο instagram.

https://www.instagram.com/reel/DdRyRdoN3yA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πράσινου

“Αυτή ήταν η τελευταία μου αποφώνηση στα δελτία ειδήσεων του ΑΝΤ1, ύστερα από 10 χρόνια. Κάθε αρχή έχει το τέλος της και κάθε τέλος -όσο δύσκολο κι αν είναι- κρύβει μέσα του μία νέα αρχή. Μετά από 10 χρόνια γεμάτα εικόνες, γεγονότα, αγωνίες, χαρές και ΚΥΡΙΩΣ ανθρώπους, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος της επαγγελματικής μου ζωής στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τον πρόεδρο του Ομίλου κ. Θοδωρή Κυριακού.

Αναπόσπαστο κομμάτι του Λευτέρη, που δεν ήταν μόνο παρουσιαστής δελτίων, αλλά & συντάκτης διεθνών ειδήσεων, τα συναδελφάκια στο Εξωτερικό Δελτίο. Σας αγαπώ & σας εκτιμώ όλους! Η απόφαση να αποχωρήσω οικειοθελώς δεν ήταν εύκολη.

Κάποιοι κύκλοι κλείνουν, επειδή το επιλέγουμε. Κάποιοι, επειδή οι συνθήκες το επιβάλλουν. Σημασία έχει να φεύγεις όπως μπήκες: με αξιοπρέπεια, καθαρή συνείδηση και σεβασμό σε όσα έζησες.

Σας ευχαριστώ για κάθε φορά που επιλέξατε να με ακούσετε, να με εμπιστευτείτε και να μοιραστείτε μαζί μου ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σας.

Δεν ξέρω ακόμη τί θα φέρει η επόμενη μέρα. Ξέρω μόνο ότι θα τη συναντήσω με την ίδια αγάπη για αυτό που κάνω και με ακόμη μεγαλύτερη πίστη σε αυτό που έρχεται.

Δεν θα πω «αντίο».

Όπως είπα & στην αποφώνηση… «εις το επανιδείν»!

Σας ευχαριστώ από καρδιάς!”.