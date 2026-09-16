Snapshot Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν κρίσιμη έλλειψη πυραύλων για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Ο διοικητής του F-16 με κλήση "Phantom" δήλωσε ότι ένα αεροσκάφος χωρίς όπλα είναι άχρηστο.

Η έλλειψη πυρομαχικών θέτει άμεση απειλή για την αποτελεσματικότητα των αεροπορικών αποστολών.

Δεν υπήρξαν επίσημες δηλώσεις από την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ή το Υπουργείο Άμυνας σχετικά με το θέμα. Snapshot powered by AI

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυραύλων για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, σύμφωνα με δήλωση του διοικητή ενός ουκρανικού μαχητικού αεροσκάφους F-16, με διακριτικό κλήσης "Phantom". Τα λόγια του παρατίθενται από το RBC-Ukraine.

Σύμφωνα με τον στρατό, η έλλειψη πυραύλων έχει φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, θέτοντας άμεση απειλή για τις αεροπορικές αποστολές.

«Ένα αεροσκάφος χωρίς όπλα είναι ένα άχρηστο εργαλείο», εξήγησε ο Phantom, τονίζοντας ότι χωρίς επαρκή πυρομαχικά, τα μαχητικά αεροσκάφη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.

Δεν υπήρξαν επίσημα σχόλια από άλλους εκπροσώπους της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας ή του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

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