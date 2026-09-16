Ουκρανός διοικητής: Δεν έχουμε πυραύλους για τα F-16 - Aεροσκάφος χωρίς όπλα είναι ένα άχρηστο
«Ένα αεροσκάφος χωρίς όπλα είναι ένα άχρηστο εργαλείο», ανέφερε
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- Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν κρίσιμη έλλειψη πυραύλων για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16.
- Ο διοικητής του F-16 με κλήση "Phantom" δήλωσε ότι ένα αεροσκάφος χωρίς όπλα είναι άχρηστο.
- Η έλλειψη πυρομαχικών θέτει άμεση απειλή για την αποτελεσματικότητα των αεροπορικών αποστολών.
- Δεν υπήρξαν επίσημες δηλώσεις από την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ή το Υπουργείο Άμυνας σχετικά με το θέμα.
Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυραύλων για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, σύμφωνα με δήλωση του διοικητή ενός ουκρανικού μαχητικού αεροσκάφους F-16, με διακριτικό κλήσης "Phantom". Τα λόγια του παρατίθενται από το RBC-Ukraine.
Σύμφωνα με τον στρατό, η έλλειψη πυραύλων έχει φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, θέτοντας άμεση απειλή για τις αεροπορικές αποστολές.
«Ένα αεροσκάφος χωρίς όπλα είναι ένα άχρηστο εργαλείο», εξήγησε ο Phantom, τονίζοντας ότι χωρίς επαρκή πυρομαχικά, τα μαχητικά αεροσκάφη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.
Δεν υπήρξαν επίσημα σχόλια από άλλους εκπροσώπους της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας ή του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.