Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχείρησε δύο φορές να χτυπήσει το αεροσκάφος μου με drones

Snapshot Η Ρωσία επιχείρησε δύο φορές να πλήξει με drones το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, στο έδαφος της Μολδαβίας.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για στρατηγική εκφοβισμού τόσο εναντίον του ιδίου όσο και άλλων ξένων ηγετών.

Ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία που μετέφερε ξένους αξιωματούχους, ανάμεσά τους και τον πρώην διευθυντή της CIA, αναγκάζοντάς τους να απομακρυνθούν.

Μη ταυτοποιημένα drones, πιθανόν ρωσικής προέλευσης, εισέρχονται συχνότερα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο τους τελευταίους μήνες.

Το NATO κατέρριψε για πρώτη φορά drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, σε μια κλιμάκωση των αεροπορικών απειλών στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία έβαλε δύο φορές στο στόχαστρο, τις τελευταίες εβδομάδες, το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε ο ίδιος σε αποκλειστική συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη.

«Στη Μολδαβία βρισκόταν το προεδρικό μου αεροσκάφος και γι’ αυτό επιτέθηκαν στη Μολδαβία», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Όταν επιστρέφαμε στην πατρίδα, ξανά μέσω Κισινάου, έκαναν το ίδιο».

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το αεροσκάφος του Ζελένσκι «παραλίγο να χτυπηθεί» από drone στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, την ώρα που ο Ουκρανός ηγέτης απογειωνόταν με προορισμό το Όσλο για επίσκεψη στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζει», είχε προσθέσει ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη στο CBS News ότι ένα ή δύο drones εισήλθαν επίσης στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας κατά την επιστροφή του στην Ουκρανία, λίγες ημέρες αργότερα, ένα περιστατικό που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα γνωστό.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει αργότερα ότι όλα τα μέλη της προεδρικής αποστολής ήταν ασφαλή, ενώ τότε δεν είχε καταστεί σαφές εάν το περιστατικό ήταν σκόπιμο.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε την Τρίτη ότι επρόκειτο για μέρος μιας ρωσικής στρατηγικής εκφοβισμού του ίδιου αλλά και άλλων ξένων ηγετών.

Την Κυριακή, ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία που μετέφερε ξένους αξιωματούχους σε επίσκεψη στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους και τον πρώην διευθυντή της CIA Ντέιβιντ Πετρέους, αναγκάζοντάς τους να απομακρυνθούν από το τρένο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

«Ίσως δεν γνώριζαν ότι βρίσκονταν εκεί κάποιοι Αμερικανοί ή, αντίθετα, ίσως το γνώριζαν, γιατί δεν τους εμπιστεύομαι. Πιστεύω ότι το ήξεραν», δήλωσε ο Ζελένσκι στο CBS News.

«Γι’ αυτό ακριβώς, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, μια μεγάλη αντιπροσωπεία βρισκόταν σε αυτό το τρένο και εκείνοι επιτέθηκαν», πρόσθεσε.

Τους τελευταίους μήνες, μη ταυτοποιημένα drones, ορισμένα από τα οποία έχουν συνδεθεί με τη Ρωσία, εισέρχονται ολοένα συχνότερα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Την Τρίτη, μαχητικά αεροσκάφη του NATO κατέρριψαν για πρώτη φορά drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται Λιθουανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

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