Ζελένσκι: «Πλήξαμε 8 ρωσικές υποδομές» – Στο στόχαστρο διυλιστήρια και λιμάνια

Snapshot Η Ουκρανία έπληξε οκτώ ρωσικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου διυλιστηρίου πετρελαίου και θαλάσσιου λιμανιού, ως αντίποινα στον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι τόνισε την αυξανόμενη ικανότητα των ουκρανικών δυνάμεων να πλήττουν στρατηγικούς στόχους εντός Ρωσίας με ακρίβεια και μεγάλη εμβέλεια.

Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία προκάλεσαν τουλάχιστον 9 νεκρούς και πολλούς τραυματίες σε περιοχές όπως Σούμι και Νικολάιφ.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone στη Μολδαβία, υπογραμμίζοντας τον αυξημένο κίνδυνο ασφαλείας.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε επιθέσεις σε ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Μαύρη Θάλασσα, ισχυριζόμενο ότι στόχευσε στρατιωτικές υποδομές. Snapshot powered by AI

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμηνύει την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας για σκληρά αντίποινα κατά των ρωσικών υποδομών, την ώρα που εντείνει τις διπλωματικές του επαφές στη διεθνή σκηνή. Σε νέο του μήνυμα, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την αυξανόμενη ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας να καταφέρουν καίρια και εύστοχα πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους εντός της Ρωσίας. Παράλληλα, συνεχίζει τη διεθνή περιοδεία του με στόχο τη διασφάλιση περαιτέρω στρατιωτικής ενίσχυσης και τη θωράκιση των αμυντικών δυνατοτήτων του Κιέβου.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι μαχητές μας έπληξαν οκτώ ρωσικές υποδομές που υποστηρίζουν τον πόλεμο. Επλήγησαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Γιαμάλο-Νένετς και ένα θαλάσσιο λιμάνι στο Νταγκεστάν. Επίσης, επλήγησαν εγκαταστάσεις στις περιοχές της Μόσχας, του Βορονέζ, του Αστραχάν και του Μπριάνσκ. Η Ρωσία συνεχίζει την καθημερινή τρομοκρατία της εναντίον της Ουκρανίας και κάθε μέρα λαμβάνει τη δίκαιη απάντηση. Ευχαριστώ κάθε μαχητή και όλους όσοι ενισχύουν τις δυνατότητες πλήγματος μακράς εμβέλειας και ακριβείας που διαθέτουμε» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες, σε αντίποινα για τον καθημερινό ρωσικό βομβαρδισμό ουκρανικών πόλεων και κωμοπόλεων.Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της χώρας του θα καταστήσουν τον ρωσικό εναέριο χώρο «εντελώς μη ασφαλή» για όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Αργά χθες το βράδυ εν τω μεταξύ, ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε δήλωσε ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone όταν αναχωρούσε από τη Μολδαβία για το Όσλο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Αυτή είναι απλώς η πραγματικότητα στην οποία ζει», δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK. Το φερόμενο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας προηγουμένως αναφερόμενης εισβολής μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Μολδαβία και τη Ρουμανία το βράδυ της Τρίτης.

9 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Πέντε άνθρωποι αναφέρθηκαν νεκροί και 24 τραυματίες στην περιοχή Σούμι , ενώ τέσσερις σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν σε ξεχωριστή επίθεση στο λιμάνι Νικολάιφ της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα . Ο Χέορχι Ρεσετίλοφ, υπηρεσιακός κυβερνήτης της περιοχής Νικολάιφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές επιδρομές έπληξαν τόσο πολιτικές όσο και βιομηχανικές υποδομές, σκοτώνοντας δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Τουλάχιστον 19 άλλοι τραυματίστηκαν, ανέφερε στο Telegram.

Η επίθεση στο Σούμι άφησε τουλάχιστον 14 τραυματίες, σύμφωνα με τον Όλεγκ Χριχόροφ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Σούμι. Τρία από τα θύματα ήταν παιδιά, ανέφερε στο Telegram.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την επίθεση στο Νικολάιφ, αλλά ανέφερε ότι είχε ως στόχο μια αποθήκη μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το υπουργείο ανέφερε ότι έπληξε επίσης το ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ και δύο πλοία κοντά στην Οδησσό στη Μαύρη Θάλασσα. Το υπουργείο ισχυρίστηκε ότι οι στόχοι των επιθέσεων χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.