Πυρά Τραμπ σε Ζελένσκι για τις επιθέσεις στις ρωσικές αποθήκες καυσίμων ντίζελ - «Βλάπτει τον κόσμο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την έλλειψη καυσίμων στη σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας, και όχι σε εκείνη της Μέσης Ανατολής

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πυρά Τραμπ σε Ζελένσκι για τις επιθέσεις στις ρωσικές αποθήκες καυσίμων ντίζελ - «Βλάπτει τον κόσμο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές αποθήκες ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι προκαλούν έλλειψη καυσίμων παγκοσμίως.
  • Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones στοχεύουν τη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιορίζοντας τη διανομή καυσίμων στη Ρωσία.
  • Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας το ηλεκτρικό δίκτυο εν όψει χειμώνα, με στόχο την αποθάρρυνση του πληθυσμού.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στην επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών το φθινόπωρο, πιθανώς από τον Οκτώβριο.
  • Παρά τις διπλωματικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, τα βασικά αιτήματα των δύο πλευρών παραμένουν ασυμβίβαστα, ειδικά στα εδαφικά ζητήματα.
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Αυστηρές προειδοποιήσεις προς τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την πολεμική τακτική που εφαρμόζει να πλήττει ρωσικές εγκαταστάσεις καυσίμων, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, από το Irish Open, το οποίο διεξάγεται στο γκολφ κλαμπ του στο Doonbeg, στις όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού.

«Ο Ζελένσκι θα έπρεπε να κάνει ένα πράγμα — να σταματήσει να καταστρέφει καύσιμα ντίζελ στη Ρωσία. Δημιουργεί έλλειψη ντίζελ. Αυτό δεν συμβαίνει λόγω της Μέσης Ανατολής, αλλά λόγω αυτού που συμβαίνει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας» είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Ουκρανό ηγέτη.

«Ας κυνηγήσει τους στόχους του, αλλά όχι το πετρέλαιο, γιατί προκαλεί έλλειψη πετρελαίου και βλάπτει τον κόσμο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι επιθέσεις μακράς εμβέλειας της Ουκρανίας στοχεύουν εδώ και μήνες τη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, τροφοδοτεί τόσο οικονομικά όσο και άμεσα την εισβολή της Μόσχας στη γειτονική χώρα, η οποία διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.

Η εκστρατεία με ουκρανικά drones έχει προκαλέσει περιορισμό στη διανομή καυσίμων σε ολόκληρη τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί βασικό εξαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Άλλες ουκρανικές επιθέσεις στόχευσαν μεγάλους ρωσικούς διαδικτυακούς λιανοπωλητές, φέρνοντας τον πόλεμο όλο και πιο κοντά στον άμαχο πληθυσμό.

Η Ρωσία έχει επίσης εντείνει την αεροπορική της εκστρατεία κατά της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ για να διαπεράσουν τις άμυνες της Ουκρανίας.

Οι επιθέσεις της Μόσχας έχουν στοχεύσει το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας εν όψει του χειμώνα, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με αξιωματούχους, αποσκοπεί στην αποθάρρυνση του πληθυσμού.

Στο διπλωματικό πεδίο, την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή στην επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών το φθινόπωρο, στις οποίες θα συμμετάσχουν η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ.

«Δεν αποκλείουμε αυτή την πιθανότητα. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο Οκτώβριος», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ πραγματοποίησαν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

Παρά την τελευταία διπλωματική προσπάθεια, τα βασικά αιτήματα της Μόσχας και του Κιέβου παραμένουν αμοιβαία ασυμβίβαστα, ειδικά όσον αφορά τις εδαφικές παραχωρήσεις.

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