«Πρέπει να μιλήσουμε»: Ο Ζελένσκι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη G20 του Μαϊάμι

Snapshot Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο.

Το Κρεμλίνο δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν ο Πούτιν θα συμμετάσχει στη σύνοδο και προσκάλεσε τον Ζελένσκι να επισκεφθεί τη Μόσχα για διαπραγματεύσεις.

Η Ουάσινγκτον προωθεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν επισκεφθεί πρόσφατα και τις δύο πρωτεύουσες, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν για τη σύγκρουση.

Ο Ζελένσκι σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί με τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου για να ενισχύσει τις προσπάθειες επαναφοράς των διαπραγματεύσεων. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της G20 που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, σε συνέντευξή του, στην Deutsche Welle (DW) που δημοσιεύτηκε το Σάββατο.

«Ναι, φυσικά. Πρέπει να πάμε. Πρέπει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις. Δεν έχει σημασία τι θα του πω εγώ ή τι θα θέλει να μου πει αυτός. Δεν έχει σημασία. Μόνο το αποτέλεσμα έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει», είπε ο Ζελένσκι όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου — σε περίπτωση που και οι δύο ηγέτες προσκληθούν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε λίγο αργότερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τη συμμετοχή του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, ενώ ο Ντμίτρι Πεσκόφ κάλεσε αντ' αυτού τον Ζελένσκι στη Μόσχα: «Αν ο Ζελένσκι θέλει πραγματικά να συναντηθεί με τον Πούτιν, μπορεί να έρθει στη Μόσχα. Η πρόσκληση εξακολουθεί να ισχύει».

Η Ουάσινγκτον προωθεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, οι οποίες έχουν παραμείνει σε αδιέξοδο εδώ και μήνες, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος — ο πιο αιματηρός στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο πλαίσιο αυτό, Αμερικανοί διαπραγματευτές επισκέφθηκαν πρόσφατα το Κίεβο και τη Μόσχα, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αυτή την εβδομάδα τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν σχετικά με τη σύγκρουση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν φέτος την προεδρία της Ομάδας των 20 (G20), η οποία αποτελείται από 19 χώρες καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση, και η θητεία αυτή θα κορυφωθεί με μια σύνοδο κορυφής των ηγετών στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ώθησης της Ουάσιγκτον να επαναλάβει τις άμεσες επαφές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.