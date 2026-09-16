Ουκρανία: Γιαγιά... κομάντο απενεργοποιεί ρωσικό drone και γίνεται viral

Μια γιαγιά στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας πλησίασε ένα προσγειωμένο ρωσικό drone FPV οπτικών ινών και κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να διακόψει τη σύνδεσή του με τον χειριστή.

Στο βίντεο, το οποίο φέρεται να καταγράφηκε από την πλευρά Ρώσου χειριστή και κυκλοφόρησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, η ηλικιωμένη γυναίκα πλησιάζει το ρωσικό drone και αφαιρεί το καρούλι της οπτικής ίνας, αποκόπτοντας έτσι τον σύνδεσμο ελέγχου. Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια αποσύνδεσε και την μπαταρία του drone, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Η πράξη της προκάλεσε έντονα σχόλια, με παρατηρητές να επαινούν την ψυχραιμία και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε. Ένας από αυτούς χαρακτήρισε την ενέργειά της «χειρουργική ακρίβεια», ενώ διπλωμάτης που σχολίασε το περιστατικό υπογράμμισε τον εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο που ανέλαβε.

Τα ρωσικά drones FPV με σύνδεση μέσω οπτικής ίνας χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης, καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη μετάδοση εικόνας και τον έλεγχο του drone μέσω φυσικού καλωδίου, περιορίζοντας την εξάρτηση από ασύρματες επικοινωνίες.

Οι παρατηρητές, πάντως, προειδοποίησαν ότι η προσέγγιση και ο χειρισμός ενός τέτοιου drone είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Μια ακινητοποιημένη συσκευή μπορεί να εξακολουθεί να φέρει εκρηκτικό φορτίο, με οποιαδήποτε επέμβαση πάνω σε αυτήν να ε