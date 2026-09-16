Προκαλεί ο Φιντάν: «Καλούμε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου»

Snapshot Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν ζήτησε από την Ελλάδα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου και να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις αποστρατιωτικοποίησης.

Η Τουρκία εκφράζει ανησυχίες για την ασφάλεια και θεωρεί τον εξοπλισμό των νησιών ως απειλή.

Ο Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της περιοχής και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει «εργαλείο» αυτών των προσπαθειών.

Η Τουρκία επισημαίνει ότι οι διαφωνίες για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών υπάρχουν από τη δεκαετία του 1960 και έχουν τεθεί διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κάλεσε την Ελλάδα να ενεργήσει ώριμα και να ενισχύσει το θετικό κλίμα για την επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν με νέες προκλητικές δηλώσεις. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι η Άγκυρα θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα, την οποία κάλεσε να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου και να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Παράλληλα ο Τούρκος ΥΠΕΞ σχολίασε με νόημα ότι η Τουρκία δεν θέλει η χώρα μας να γίνει «εργαλείο» στα χέρια όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Να σημειωθεί ότι η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

«Δεν θέλουμε η Ελλάδα να αποτελέσει εργαλείο εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν πρέπει να υπάρχουν παρεξηγήσεις, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια. Και οι δύο πλευρές πρέπει να το αποτρέψουν αυτό. Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό, και το έχουμε εκφράσει. Ο εξοπλισμός νησιών που έχουν αποστρατιωτικό καθεστώς αποτελεί απειλή για εμάς», διεμήνυσε ο Χακάν Φιντάν.

«Το αντιτουρκικό κλίμα είναι ιστορικά ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι οι προσπάθειες της Ελλάδας να παραβιάσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις όσον αφορά νησιά που έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης βάσει διεθνών συμφωνιών και στα οποία το καθεστώς αυτό πρέπει αναμφισβήτητα να διατηρηθεί», σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μια νέα κατάσταση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που εξελίσσεται από τη δεκαετία του 1960 και αποτελεί μια σημαντική διάσταση των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου. Ως Τουρκία, έχουμε εκφράσει τις απαραίτητες αντιδράσεις μας από τη δεκαετία του 1960, τόσο μέσω διμερών διαύλων, με προειδοποιήσεις και ενστάσεις προς την Ελλάδα, όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

«Όταν τέθηκε το ζήτημα, καταστήσαμε σαφή τη θέση μας και το θέσαμε επίσης ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. Καλούμε τη γειτονική και σύμμαχη χώρα Ελλάδα, να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας. Με τόσες πολλές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας γύρω μας, η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει μια ακόμη. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το θετικό κλίμα και το πνεύμα που έχουμε δημιουργήσει πρόσφατα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων», δήλωσε ο Φιντάν.