«Δωσ’ το στον Γιώργο» - Η Ιουλία Καλλιμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει στη συναυλία της

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης λαμβάνει συνεχείς αποχαιρετισμούς από φίλους και θαυμαστές.

Ο Γιάννης Χαρούλης αναφέρθηκε σε ένα από τα τελευταία βίντεο που είδε από συναυλία του Μαζωνάκη.

Η Ιουλία Καλλιμάνη απηύθυνε συμβολικό αποχαιρετισμό αφήνοντας λευκό περιστέρι σε συναυλία της στο Κατράκειο.

Η απελευθέρωση του λευκού περιστεριού από ένα μικρό κορίτσι έγινε μια συγκινητική στιγμή προς τιμήν του Μαζωνάκη.

Το περιστέρι που πέταξε στον ουρανό αποτελεί τρυφερό μήνυμα αποχαιρετισμού προς τον τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν σταματημό οι αποχαιρετισμοί στον Γιώργο Μαζωνάκη, που συνεχίζουν να έρχονται με κάθε τρόπο. Από τον Γιάννη Χαρούλη και τα λόγια του για ένα από τα τελευταία βίντεο που είδε από συναυλία του, μέχρι την Ιουλία Καλλιμάνη και το λευκό περιστέρι που άφησε να πετάξει ελεύθερο στο Κατράκειο, στη γειτονιά του Γιώργου.

Σε βίντεο του TikTok χρήστες χαρακτηρίζουν ως μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές στη συναυλία της Ιουλίας Καλλιμάνη στο Κατράκειο, όταν η τραγουδίστρια άφησε ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι μέσα από τα χεράκια ενός μικρού κοριτσιού.

«Άσε αυτό το περιστέρι για τον Γιώργο... Δωσ’ το, μωρό μου. Δωσ’ το στον Γιώργο», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη στο κοριτσάκι, σε μια συμβολική κίνηση αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το λευκό περιστέρι πέταξε ελεύθερο στον ουρανό, με την εικόνα να γίνεται ένα τρυφερό μήνυμα αποχαιρετισμού για τον αγαπημένο τραγουδιστή.

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