Γιάννης Χαρούλης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είδα ένα βίντεό του και πήρα ένα μάθημα»

«Να ’σαι καλά, μωρ’ Γιώργη» είπε συγκινημένος ο Γιάννης Χαρούλης αποχαιρετώντας τον τραγουδιστή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Γιάννης Χαρούλης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είδα ένα βίντεό του και πήρα ένα μάθημα»
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  • Ο Γιάννης Χαρούλης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη φράση «Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο».
  • Αναφέρθηκε σε ένα από τα τελευταία βίντεο συναυλίας του Μαζωνάκη που τον συγκλόνισε.
  • Ο Μαζωνάκης είχε πει στο κοινό του ότι «τίποτα δεν είναι δεδομένο».
  • Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν για τον Χαρούλη ένα σημαντικό μάθημα ζωής.
  • Ο Χαρούλης εξέφρασε τη λύπη του και ευχήθηκε καλή αντάμωση στον Μαζωνάκη.
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«Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο» είπε ο Γιάννης Χαρούλης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενος σε ένα από τα τελευταία βίντεο που είχε δει από συναυλία του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιάννης Χαρούλης αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη στιγμή τον συγκλόνισε, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί στο κοινό του, λέγοντας πως «τίποτα δεν είναι δεδομένο».

«Είδα ένα βίντεό του και πήρα ένα μάθημα. Σας ευχαριστώ, γιατί “τίποτα δεν είναι δεδομένο”, έλεγε στον κόσμο του σε μία από τις τελευταίες του συναυλίες. “Τίποτα δεν είναι δεδομένο”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, τα λόγια αυτά του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα από μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του, αποτέλεσαν για τον ίδιο ένα μεγάλο μάθημα ζωής.

«Εμένα αυτό μου έδωσε το πιο μεγάλο μάθημα. Κρίμα, κρίμα... Να ’σαι καλά, μωρ’ Γιώργη», είπε συγκινημένος, αποχαιρετώντας τον τραγουδιστή και στέλνοντάς του το δικό του «καλό ταξίδι».

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