Απόστολος Γκλέτσος: Τραγουδά «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» σε κουρείο αποχαιρετώντας τον Μαζωνάκη

Snapshot Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» σε κουρείο στο Παγκράτι, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ερμηνεία έγινε αυθόρμητα μπροστά σε παρευρισκόμενους στο Music Barber Shop.

Η επιλογή του τραγουδιού συνδέεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον θάνατό του πριν λίγες ημέρες.

Υπήρξε δεύτερο βίντεο με τον Γκλέτσο να τραγουδά το ίδιο τραγούδι συνοδεία κιθάρας στον ίδιο χώρο. Snapshot powered by AI

Σε ένα κουρείο στο Παγκράτι και με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη αποχαιρέτησε ο Απόστολος Γκλέτσος τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο Music Barber Shop στο Παγκράτι και, σε μια αυθόρμητη στιγμή, ξεκίνησε να τραγουδά το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

https://www.instagram.com/reel/DdTv8v_OZMo/

Ο Απόστολος Γκλέτσος ερμήνευσε το τραγούδι στον χώρο του κουρείου, με όσους βρίσκονταν εκεί να παρακολουθούν τη στιγμή. Μέσα από τη μουσική επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Στον ίδιο λογαριασμό δημοσιεύτηκε και δεύτερο βίντεο από το κουρείο, στο οποίο ο ηθοποιός ερμηνεύει ξανά το ίδιο τραγούδι, αυτή τη φορά συνοδεία κιθάρας.

https://www.instagram.com/reel/DdTuZPVuDus/

Διαβάστε επίσης