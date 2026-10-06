Φινλανδία: Το Ελσίνκι καλεί την Google να αναστείλει την κατασκευή των κέντρων δεδομένων της

Η αρμόδια αρχή ζητά να σταματήσουν προσωρινά οι εργασίες σε Μούχος και Καγιάανι, εξετάζοντας αν αποψιλώθηκαν πάνω από 3.000 στρέμματα χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση

Newsroom

Φινλανδία: Το Ελσίνκι καλεί την Google να αναστείλει την κατασκευή των κέντρων δεδομένων της
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φινλανδική εποπτική υπηρεσία ζήτησε από την Google να αναστείλει την κατασκευή των κέντρων δεδομένων σε Μούχος και Καγιάανι έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, λόγω έλλειψης αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Υπάρχει υποψία ότι η Tuike Finland, εκπρόσωπος της Google, αποψίλωσε πάνω από 3.000 στρέμματα δάσους χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση.
  • Η εποπτική αρχή προειδοποίησε για πιθανές αναγκαστικές διαδικασίες αν δεν τηρηθεί η αναστολή των έργων.
  • Η Google παραδέχτηκε ότι δεν πληρούσε τα πρότυπα της και δεσμεύτηκε να ακολουθήσει τις συστάσεις της φινλανδικής υπηρεσίας.
  • Η Φινλανδία αντιμετωπίζει δημόσια συζήτηση και πολιτικές πιέσεις για αυστηρότερους κανονισμούς σχετικά με την ενέργεια και το περιβάλλον λόγω της αύξησης των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων.
Snapshot powered by AI

Φινλανδική κυβερνητική υπηρεσία προειδοποίησε σήμερα την Google να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων σε δύο δήμους της χώρας το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Τα έργα αυτά, στις πόλεις Μούχος και Καγιάανι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβάνονται σε μια επένδυση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε στη Φινλανδία, τη μεγαλύτερη ενιαία επένδυση του αμερικανικού ομίλου στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γαλλικού Πρακτορείου την περασμένη εβδομάδα στο Μούχος, δημοσιογράφος παρατήρησε τη δραστηριότητα των εκσκαφέων γύρω από το εργοτάξιο.

Μπροστά από το αγρόκτημα ενός από τους κατοίκους που συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο, το δάσος που βρισκόταν σε ένα οικόπεδο που απέκτησε η Google είχε ήδη εξαφανιστεί. Ωστόσο η φινλανδική εποπτική υπηρεσία σκοπεύει να βάλει τέλος --τουλάχιστον προσωρινά-- σε αυτό το εργοτάξιο.

Η εποπτική υπηρεσία ζήτησε να ανασταλούν "όλα τα προπαρασκευαστικά μέτρα που ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά το περιβάλλον στο πλαίσιο των έργων κατασκευής κέντρων δεδομένων που σχεδιάζονται στο Μούχος και το Καγιάανι".

Η υπηρεσία διενεργεί έρευνα, έχοντας την υποψία ότι η εταιρία Tuike Finland, που εκπροσωπεί την Google, αποψίλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης στο Μούχος χωρίς να προχωρήσει εκ των προτέρων στην υποχρεωτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εάν η Tuike Finland δεν συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα, η εποπτική αρχή "εξετάζει το ενδεχόμενο κίνησης διαδικασίας αναγκαστικών μέτρων".

"Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και αναγνωρίζουμε ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ανταποκριθήκαμε στα δικά μας υψηλά πρότυπα", παραδέχτηκε ο Σοντρ Ρόναντερ, εκπρόσωπος της Google, σε μήνυμα προς το Γαλλικό Πρακτορείο. "Θα μελετήσουμε τα συμπεράσματα της φινλανδικής υπηρεσίας και θα ακολουθήσουμε τις συστάσεις του".

Ο αμερικανικός κολοσσός προβλέπει να αναπτύξει αυτόν τον τύπο υποδομών σε άλλες δύο πόλεις, τη Βάαλα και τη Χάμινα, όπου η εταιρία λειτουργεί ήδη ένα κέντρο δεδομένων.

Χάρη σε ένα ψυχρό κλίμα, μια σχετικά σταθερή και φτηνή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται κυρίως από πυρηνική ενέργεια, και μια τεράστια δυνατότητα παραγωγής αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, η Φινλανδία γνώρισε πρόσφατα μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στα κέντρα δεδομένων.

Παρότι δεκάδες από αυτά τα ενεργοβόρα κέντρα κατασκευάζονται σήμερα και πολλά άλλα προετοιμάζονται για να κατασκευαστούν, κυρίως από τη Microsoft και το TikTok, οι αβεβαιότητες σε σχέση με τις τιμές της ενέργειας, την ικανότητα του δικτύου και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον έχουν προκαλέσει ζωηρή δημόσια συζήτηση στη χώρα.

Αίτημα πολιτών που απαιτεί αυστηρότερους κανονισμούς για τη χρήση της ενέργειας των κέντρων αυτών όπως και για τις συνέπειές τους στο περιβάλλον, έλαβε περίπου 84.000 υπογραφές.

Το αίτημα αναμένεται να συζητηθεί στο κοινοβούλιο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αλήθεια του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι διαθέσιμος για την Εθνική Πορτογαλίας» - Ολόκληρη η δήλωσή του

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ

21:59ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φινλανδία: Το Ελσίνκι καλεί την Google να αναστείλει την κατασκευή των κέντρων δεδομένων της

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Μπρονξ: Πρώτες εικόνες - Πώς έπεσαν μητέρα και 5 μηνών βρέφος από τον 15ο όροφο - Ένας «ύποπτος»

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα - Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

21:28ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 6/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

21:06LIFESTYLE

Ξανά στα δικαστήρια Σακίρα και Πικέ για την επιμέλεια των παιδιών - Το νέο αίτημα της τραγουδίστριας

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα δολοφονήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρέντι Τζάκσον: Πέθανε ο ερμηνευτής του «Rock Me Tonight» σε ηλικία 70 ετών

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεραυνός σκότωσε 22χρονη Βραζιλιάνα «Βασίλισσα του Ροντέο», σε οικογενειακό γεύμα στον κήπο

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστηριώδεις καταθέσεις 90 δολάρια σε εκατομμύρια Αμερικανούς

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Εικόνες

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατριχιαστική φιγούρα «Rumpelstiltskin tiptoe» που σαρώνει το διαδίκτυο - «Το βλέπω παντού»

20:00ΥΓΕΙΑ

Η βανιλίνη γίνεται μια «γλυκιά» λύση για την επούλωση χρόνιων πληγών

19:53LIFESTYLE

IQ 160: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Ποιοι ηθοποιοί κάνουν γκεστ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

20:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστηριώδεις καταθέσεις 90 δολάρια σε εκατομμύρια Αμερικανούς

21:28ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 6/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

18:07LIFESTYLE

Καρβέλας εναντίον Βίσση: «Αισθάνθηκα συντριβή» - Γιατί δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά για τις €300.000, τι καταγγέλλει σαν απρέπεια

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

18:30ΕΛΛΑΔΑ

 Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι ισχύει για το Μετρό - Απαγόρευση συγκεντρώσεων

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα - Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

17:07ΕΥ ΖΗΝ

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μισθοφόροι εκπαιδεύονται στα drones

21:06LIFESTYLE

Ξανά στα δικαστήρια Σακίρα και Πικέ για την επιμέλεια των παιδιών - Το νέο αίτημα της τραγουδίστριας

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα δολοφονήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση

19:33LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη - Πέθανε ο πατέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ