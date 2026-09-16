Ανασκευάζει η Αφροδίτη Μάνου μετά τον σάλο: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, καλό κατευόδιο»

Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προηγούμενη ανάρτησή της έκανε λόγο για «λειτουργικό αναλφαβητισμό, φθόνο, ξεπεσμό, φανατισμό, ιδεολογική τύφλωση και απέραντη εχθρότητα χρόνων»

Μίλτος Τσεκούρας

Ανασκευάζει η Αφροδίτη Μάνου μετά τον σάλο: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, καλό κατευόδιο»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Η Αφροδίτη Μάνου διευκρινίζει ότι δεν είχε πρόθεση να επιτεθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι τα λόγια της παρερμηνεύτηκαν.
  • Υποστηρίζει πως δεν γνώριζε προσωπικά ούτε το έργο του Μαζωνάκη και εκφράζει σεβασμό απέναντι στον αποθανόντα καλλιτέχνη.
  • Κατηγορεί τους επικριτές της για «λειτουργικό αναλφαβητισμό», «φθόνο», «φανατισμό» και «ιδεολογική τύφλωση».
  • Θεωρεί ότι ο Μαζωνάκης δεν ευθύνεται για την κατάντια της ελληνικής πολιτιστικής ζωής, η οποία οφείλεται σε άλλους παράγοντες μετά τη μεταπολίτευση.
  • Εκφράζει συλλυπητήρια στους οικείους του Μαζωνάκη και ευχαριστεί τους φίλους της για τη συμπαράσταση μετά τις αντιδράσεις που δέχθηκε.
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Νέα ανάρτηση με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε η Αφροδίτη Μάνου, επανερχόμενη στις αντιδράσεις που προκάλεσε προηγούμενη τοποθέτησή της για τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Η Αφροδίτη Μάνου υποστηρίζει ότι τα λόγια της παρερμηνεύτηκαν και ξεκαθαρίζει πως δεν είχε πρόθεση να στραφεί εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο, όπως σημειώνει, δεν γνώριζε προσωπικά ούτε είχε γνώση του έργου του.

Στη νέα της ανάρτηση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανατροφή και τον χαρακτήρα της, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να επιτεθεί σε έναν άνθρωπο που είχε φύγει από τη ζωή μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

«Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ να καταφερθώ εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο», γράφει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη φράση από την προηγούμενη ανάρτησή της: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν έγινε αντιληπτή με τον τρόπο που η ίδια την εννοούσε.

Η τραγουδοποιός κάνει λόγο για «λειτουργικό αναλφαβητισμό», «φθόνο», «φανατισμό» και «ιδεολογική τύφλωση», αποδίδοντας σε όσους την επέκριναν διαφορετική ερμηνεία των λεγομένων της.

Στη συνέχεια, η Αφροδίτη Μάνου αναφέρεται στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην κατάσταση της ελληνικής πολιτιστικής ζωής, σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή της, ο τραγουδιστής δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνος για την εικόνα του πολιτισμού στη χώρα.

«Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, "στρατευμένοι" και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία», αναφέρει.

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Η αναφορά στις κηδείες του Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου

Στο ίδιο κείμενο, η Αφροδίτη Μάνου αναφέρεται και στις προσωπικές της εμπειρίες από δημόσιες τελετές και λαϊκά προσκυνήματα, σημειώνοντας ότι έχει παραστεί δύο φορές σε αντίστοιχες περιστάσεις κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

Όπως γράφει, οι δύο περιπτώσεις ήταν οι κηδείες του Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου.

«Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα, ήταν δύο (2) φορές, μέσα στη χούντα. Στις κηδείες, αντίστοιχα, του τρισμέγιστου Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου», αναφέρει, εξηγώντας ότι αυτές οι εμπειρίες αποτελούν το προσωπικό της «μέτρο σύγκρισης».

Η ίδια κλείνει το συγκεκριμένο σκέλος της ανάρτησης εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στους οικείους του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του», γράφει.

«Ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τη συμπαράσταση»

Η Αφροδίτη Μάνου αναφέρεται, τέλος, στις αντιδράσεις που δέχθηκε μετά την προηγούμενη τοποθέτησή της, ευχαριστώντας όσους επικοινώνησαν μαζί της για να της εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

«Ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τα μηνύματα και τηλεφωνήματά τους συμπαράστασης, μπροστά στον οχετό ύβρεων που δέχτηκα και δέχομαι, άλλη μια φορά», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, θεώρησε υποχρέωσή της να προχωρήσει στη νέα ανάρτηση προκειμένου να αποσαφηνίσει τη θέση της προς τους ανθρώπους που εκτιμά και τους φίλους της.

Στο τέλος της ανάρτησής της, η Αφροδίτη Μάνου αναφέρεται στη φωτογραφία που τη συνοδεύει, η οποία, όπως διευκρινίζει, είναι από την κηδεία του Γιώργου Σεφέρη στις 22 Σεπτεμβρίου 1971.

«Ήμουν κι εγώ εκεί, μέσα στο πλήθος... Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή», καταλήγει.

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία στηλίτευσε το γεγονός ότι έγινε λαϊκό προσκύνημα.

Τη στιγμή που η πλειονότητα του καλλιτεχνικού κόσμου είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον εκλιπόντα, μεταξύ αυτών κι ο Σταύρος Ξαρχάκος, οι δηλώσεις της Μάνου προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας».

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