Μπρονξ: Πρώτες εικόνες - Πώς έπεσαν μητέρα και 5 μηνών βρέφος από τον 15ο όροφο - Ένας «ύποπτος»

Snapshot Μητέρα 23 ετών και βρέφος 5 μηνών έπεσαν από τον 15ο όροφο πολυκατοικίας στο Μπρονξ, με τη μητέρα να χάνει τη ζωή της και το παιδί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η μητέρα και το βρέφος πιθανόν ρίχτηκαν από κάποιον, δημιουργώντας υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Η αστυνομία εντόπισε έναν ύποπτο για το περιστατικό, χωρίς όμως να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο σημείο της τραγωδίας παρέμειναν παιδικές πάνες και μια κουβέρτα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται υπό την παρουσία της αστυνομίας.

Γείτονες άκουσαν φωνές προειδοποίησης πριν την πτώση, σύμφωνα με μαρτυρίες που καταγράφηκαν από μέσα ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το σημείο, όπου κατέληξαν μία μητέρα και το παιδί της, πέφτοντας από τον 15ο όροφο μιας πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, σε μία μυστηριώδη υπόθεση, καθώς μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιος τους έριξε.

Η 23χρονη μητέρα πέθανε, ενώ το κοριτσάκι, μόλις 5 μηνών, δίνει μάχη για τη ζωή του.

Police at Bronx apartment building after woman killed, baby critically injured in alleged rooftop horror https://t.co/80aVwkNByG https://t.co/frsKqecDR9 — New York Post (@nypost) October 6, 2026

Οι γείτονες είπαν στην αστυνομία ότι η μαμά και το μωρό μπορεί να πετάχτηκαν από το μπαλκόνι, ενώ αστυνομικοί εντόπισαν ένα πιθανό άτομο ενδιαφέροντος για το περιστατικό, αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες.

«Παρακαλώ μην το κάνετε αυτό!» είπε ένας ένοικος στο WABC News ότι άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει πριν δει κάτι να πέφτει στο έδαφος.

Ώρες αργότερα, η πάνα και η κουβέρτα του μωρού παρέμειναν έξω από το κτίριο πίσω από αστυνομική ταινία, καθώς οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες, σύμφωνα με φωτογραφία της New York Post

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