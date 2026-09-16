Φωτιά στο Γεννηματάς: Χαρτικά πήραν φωτιά στο υπόγειο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Η φωτιά στο νοσοκομείο Γεννηματάς ξεκίνησε από το υπόγειο όπου φυλάσσονταν χαρτικά.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι ασθενείς δεν κινδύνευσαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του νοσοκομείου, όπου βρίσκονταν χαρτικά. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν αρκετή ώστε το περιστατικό να αντιμετωπιστεί, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ασθενείς που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται.

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