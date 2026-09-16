Φωτιά στο Γεννηματάς: Χαρτικά πήραν φωτιά στο υπόγειο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο υπόγειο του νοσοκομείου
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- Η φωτιά στο νοσοκομείο Γεννηματάς ξεκίνησε από το υπόγειο όπου φυλάσσονταν χαρτικά.
- Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς.
- Οι ασθενείς δεν κινδύνευσαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Φωτιά εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του νοσοκομείου, όπου βρίσκονταν χαρτικά. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.
Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν αρκετή ώστε το περιστατικό να αντιμετωπιστεί, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ασθενείς που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται.
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